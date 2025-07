Наследяването на Далай Лама: Голям трън в отношенията между Китай и Индия

Н аследяването на тибетския духовен водач в изгнание Далай Лама представлява проблем в отношенията между Китай и Индия, каза днес китайското посолство в Делхи, цитирано от Ройтерс.

Изявлението бе направено на фона на предстоящото първо посещение на индийски външен министър в Китай след смъртоносните сблъсъци между двете страни по границата през 2020 г.

Преди тържествата този месец по случай 90-ия юбилей на Далай Лама, на които присъстваха индийски министри, главата на тибетските будисти отново разгневи Китай, като заяви, че страната няма роля в наследяването му.

