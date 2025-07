Далай Лама: Надявам се да живея над 130 години

Далай Лама изрази надежда да доживее над 130 години - с две десетилетия повече от предишната му прогноза - като увери последователите си, че след смъртта си ще се прероди и ще продължи да бъде духовен водач на тяхната вяра, пише Ройтерс.

Кой е Далай Лама и защо все още живее в изгнание?

Носителят на Нобелова награда за мир говори по време на специална церемония, организирана от негови привърженици с цел молитви за дълголетието му. Събитието се проведе в навечерието на неговия 90-и рожден ден, на фона на засиления натиск от страна на Китай, който настоява, че ще избере неговия наследник.

През декември миналата година Далай Лама заяви пред Ройтерс, че очаква да живее до 110 години. „Досега съм успял да служа доста добре на Будадхарма (будистките учения) и на съществата на Тибет“, каза той по време на молитвите, като от време на време се прокашляше. „И все пак се надявам да живея над 130 години“, добави той, предизвиквайки бурни аплодисменти и овации сред събралите се.

Четиринадесетият Далай Лама — вече най-дълго служилият духовен лидер в историята на тибетския будизъм — прекара около 90 минути в молитви в храма си. Хиляди последователи от целия свят се стекоха в северноиндийския хълмист град Дхарамшала, където той живее от 1959 г., когато емигрира от Тибет след неуспешното въстание срещу китайската власт.

„Загубихме страната си и живеем в изгнание в Индия, но въпреки това успях да помогна на мнозина. Така че, докато живея тук, в Дхарамшала, възнамерявам да продължавам да служа на съществата и на Дхарма, доколкото мога“, заяви той на тибетски език. Думите му бяха превеждани едновременно на английски и други езици.

Китай, който се стреми да затвърди контрола си над Тибет, разглежда Далай Лама като сепаратист. Пекин твърди, че ще изиграе решаваща роля при определянето на неговия наследник — практика с корени в имперските времена.

В отговор на това Далай Лама нееднократно е заявявал, че ще се прероди в „свободния свят“, извън контролираните от Китай територии. През тази седмица той потвърди пред своите последователи, че единствено неговата нестопанска организация Gaden Phodrang Trust има правото да признае бъдещото му прераждане.

Далай Лама остава харизматична фигура, чието влияние се простира далеч отвъд милионите тибетски будисти по света. През 1989 г. той получава Нобелова награда за мир заради усилията си да отстоява тибетската кауза и стремежа си към истинска автономия — с цел опазване на уникалната култура, религия и национална идентичност на региона — без да настоява за пълна независимост.

По време на съботните молитви той седеше на трон пред голяма статуя на Буда, заобиколен от десетки монаси. Гирлянди от невен украсяваха колоните в главната храмова зала, където се тълпяха последователи и журналисти.

Оракули и други духовни фигури, изпаднали в транс, пристигнаха, за да отдадат почит на своя гуру. Монаси свиреха на богато украсени дълги тръби и удряха чинели в чест на Далай Лама и други свещени личности.

Той сподели, че се моли ежедневно за благото на всички разумни същества и чувства, че получава благословията на тибетското божество-покровител — Авалокитешвара.

🎥 A day ahead of turning 90 and setting aside speculation over his succession by saying he would reincarnate upon his death, defying China, the #Tibetan spiritual leader the #DalaiLama on Saturday said he hopes to live another 40 years to continue serving people until he turns… pic.twitter.com/TKrvFPQt2V