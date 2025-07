Кой е Далай Лама и защо все още живее в изгнание?

П рез март 1959 г., когато китайските войски потушават опит за въстание в Тибет, Тензин Гяцо — 14-ият Далай Лама — бяга в Индия.

По това време, млад мъж на около 20 години, бъдещето пред него вероятно е изглеждало мрачно.

Тъй като малко държави са били склонни да реагират на действията на Китай, той се изправя пред трудната задача да защити тибетците и техните културни и духовни традиции, пише ВВС.

Born in 1933, Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama, has led an incredible and challenging life. Thrust into leading his country as a teenager due to China’s invasion, undermined by the Chinese government at every turn, and eventually forced to flee into exile in India, he is… pic.twitter.com/GNBIZ2O9rx

Въпреки десетилетия, прекарани в изгнание, влиянието му далеч надхвърля границите на собствената му общност. Днес той е не само духовният водач на тибетците и жив символ на надеждите им за завръщане в родината, но и глобална икона на мир и един от най-уважаваните религиозни лидери в света.

През 1989 г. е отличен с Нобелова награда за мир за последователната си позиция срещу насилието в борбата за тибетско самоуправление.

Пекин продължава да го смята за опасен сепаратист, въпреки че той нееднократно е заявявал, че не се стреми към независимост, а към автономия в рамките на Китай.

След като цял живот е прекарал в центъра на сложните отношения между Китай и Тибет, Далай Лама вече гледа към бъдещето.

По случай 90-годишнината си през юни 2025 г., той потвърди, че след смъртта му ще има наследник — изявление, което разсея съмненията относно продължаването на над 600-годишната институция на Далай Лама.

14-ият Далай Лама е роден на 6 юли 1935 г. в малко село извън съвременните граници на Тибет. Родителите му, които го нарекли Лхамо Дондуб, били фермери с няколко други деца.

Когато бил на две години, група будистки духовници го разпознали като прераждането на предишния — 13-и — Далай Лама, и той бил възкачен на трона преди да навърши четири. Получил монашеското име Тензин Гяцо.

Учи в манастир и получава титлата „Геше Лхарампа“ — най-високата академична степен по будистка философия.

През 1950 г., когато е едва 15-годишен, китайската Народноосвободителна армия нахлува в Тибет. В отговор на това Далай Лама поема пълната политическа власт като държавен глава.

През май 1951 г. Китай налага т.нар. „Споразумение от 17 точки“, което формално интегрира Тибет в състава на Китайската народна република.

На 10 март 1959 г., китайски генерал кани Далай Лама да присъства на представление на китайска танцова трупа. Тибетците се опасяват, че това е капан с цел отвличане и хиляди се събират около двореца му, за да го предпазят.

Протестите бързо прерастват в масови демонстрации срещу китайското военно присъствие, а последвалите репресии от страна на Народноосвободителната армия водят до хиляди жертви, според различни източници.

Няколко дни по-късно Далай Лама решава да напусне страната — решение, което той описва като вдъхновено от пророчество, получено чрез личния му оракул. Преоблечен като войник, той напуска двореца под прикритието на нощта.

След 15-дневен труден преход през Хималаите, заедно със своите приближени, достига до границата с Индия. Индийското правителство му предоставя убежище, а той се установява в град Дхарамшала в северна Индия, който впоследствие се превръща в седалище на тибетското правителство в изгнание.

Около 80 000 тибетци го следват в изгнание, като мнозина се установяват в същия район.

The Dalai Lama turns 90 years old this week. The only certainties he has offered about his successor is that they will be born in a “free” country and that he alone has the power to decide who they are.



1843 magazine unpicks the politics of reincarnation https://t.co/oc92lWwgCG