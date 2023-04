Далай Лама се извини след като целуна момче и го помоли да "смуче езика му" (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д алай Лама се извини, след като кадри показаха как той пита момче дали иска да смуче езика на тибетския духовен лидер. От канцеларията му заявиха, че той иска да се извини на детето и неговото семейство "за болката, която думите му може да са причинили".

На видеото се вижда и как Далай Лама целува детето по устните.

Dalai Lama asks a young boy to ‘suck his tongue’ in front of a big audience and child’s parents. Liberals are angry that they can’t pin this incident on Hindus and Hinduism.#Wokeflix pic.twitter.com/TixEvqnNpL