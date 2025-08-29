Свят

Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Това заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи

29 август 2025, 08:28
И ран е готов да възобнови „справедливи” преговори за спорната си ядрена програма, ако Западът прояви добра воля, заяви снощи иранският външен министър Абас Арагчи, часове след като три европейски сили задействаха процеса за повторно налагане на санкции на ООН срещу Техеран, предаде Ройтерс.

„Арагчи потвърждава готовността на Иран да възобнови справедливи и балансирани дипломатически преговори, при условие че другите страни проявят сериозност и добра воля, и избягват действия, които накърняват шансовете за успех“, пише в писмо от иранския външен министър, изпратено до върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас.

Източник: Владимир Арангелов/БТА    
Иран Ядрена програма Преговори Санкции на ООН Дипломация
Свят Преди 13 минути

Еси Дънбар била погребана жива, а след „смъртта“ си живяла още цели 47 години

България Преди 29 минути

Надявам се прокуратурата много внимателно да обмисли своите по-нататъшни претенции, заяви защитникът му

България Преди 1 час

Цените на винетките за леките автомобили остават без промяна

Свят Преди 2 часа

Украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)

Любопитно Преди 2 часа

В някакъв момент предците на китовете напуснали сушата и са се насочили към водата – но как е станало това?

Любопитно Преди 2 часа

Макар и демотивиращо, явлението има ясни научни обяснения

Любопитно Преди 2 часа

Според проучване на учени, има три страни, където хората остаряват по-бавно и обратното

Технологии Преди 2 часа

Което повдига въпроса как те ще натрупат нужния опит за квалифицираните позиции

