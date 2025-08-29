Свят

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори

29 август 2025, 12:25
З аседание на мексиканския Сенат прерасна в насилие в сряда, след като един от членовете му очевидно се разгневи, че не е получил възможност да говори, информира Си Ен Ен (CNN).

Сблъсъкът избухна между двама високопоставени сенатори към края на заседание, което включваше разгорещен дебат за възможността за военна намеса на САЩ в страната.

Докато свиреше националният химн, огорченият сенатор Алехандро Морено – президент на опозиционната партия PRI – се качи на подиума и хвана ръката на председателя на Сената Херардо Фернандес Нороня от управляващата партия Морена, след което последва блъскане.

След това се намесиха и други мъже, които стояха наблизо. Излъчване на живо на размяната на реплики показва как един мъж в костюм сякаш замахва към Нороня, докато Морено бута друг мъж в зелена риза на земята.

По-късно Нороня идентифицира мъжа в зелената риза като член на екипа си. Мъжът се появи заедно с Нороня на пресконференция, носейки шина на врата и превръзки около ръката си.

Морено заяви в социалните мрежи, че се е конфронтирал с Нороня, защото управляващата партия е променила дневния ред на сесията, за да попречи на опозицията да се изкаже.

„Тази малодушност провокира последвалото. Нека бъде ясно: първата физическа агресия дойде от Нороня“, каза той, твърдейки, че председателят на Сената е започнал схватката, като го е блъснал.

От своя страна Нороня настоя, че сенаторите от опозицията са виновни. „Те се нахвърлиха върху мен. Ще кажат, че това е свобода на словото“, каза той. Той каза, че по време на сесията са обсъждали теми, включително военна намеса на САЩ, която той обвини опозиционните партии, че подкрепят.

Той също така каза, че възнамерява да подаде жалба срещу Морено, твърдейки, че Морено го е заплашил с убийство. Той също така каза, че ще поиска изключването от Сената на Морено и други членове на опозицията, участвали в схватката.

Насилието в Конгреса на Мексико е рядкост, но не е нечувано.

През 2006 г. избухна сбиване между законодатели преди встъпването в длъжност на президента Фелипе Калдерон след оспорвани избори.

Източник: CNN    
