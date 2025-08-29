Свят

12-годишна нападна с нож и брадва българи в Шотландия (ВИДЕО)

Шокиращ клип от инцидента предизвика вълна от расистки коментари в социалните мрежи

29 август 2025, 08:59
Иран към Запада: Разговори за ядрената програма само с добра воля

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Унгария санкционира украински командир заради удари по руски петролопровод

Европейски регулатор: 1 на всеки 5 европейци ще се пенсионира в бедност без спешна реформа

Защо защитата на Джон Болтън има значение в ерата на Тръмп

Ванс определи сблъсъка със Зеленски в Овалния кабинет като

Байру: Оцеляването на Франция е заложено на карта

М омиче на 12-годишна възраст размаха нож и брадва срещу двама българи в шотландския град Дънди. Шокиращ клип от инцидента предизвика вълна от расистки коментари в социалните мрежи, тъй като първоначално беше съобщено, че девойката се защитавала от нелегални имигранти.

Вместо обаче те да бъдат арестувани, е задържана тя по обвинения за притежаване на нападателни оръжия.

Дори Илон Мъск сподели за случилото се на своите 225 милиона последователи в мрежата му Х.

Потърпевшият е 21-годишният български гражданин от Казанлък Али Дубана. Той разказа, че отивал до магазина, когато бил пресрещнат от 4 момичета. По негови думи девойките се държали агресивно и затова, на връщане от магазина, решил да извика сестра си. Момичетата го обиждали и заплашвали.

„Едно от децата реши да се обади за помощ на телефона за спешни повиквания в Англия. Тя казваше, че ги преследвам и искам сексуални услуги от тях. По закон тук аз нямам право да ги удрям и затова извиках сестра ми. Едното момиче скочи на бой, а другото започна да ни посяга с ножа и брадвата. Когато видях, че отива с тях към сестра ми, я бутнах на земята”, разказа Али пред NOVA.

По негови думи, когато полицията дошла, прегледала наблюдателните камери, очевидци дали показания и това е причината той да не бъде задържан.

Източник: NOVA    
