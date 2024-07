„Нарушил е основните правила за безопасност“: Започна съдебният процес срещу Алек Болдуин

В сряда в Ню Мексико започна съдебният процес срещу Алек Болдуин, като обвинението и защитата представиха коренно различни картини на събитията, довели до смъртта на операторката Халина Хътчинс.

Болдуин е заплашен от до 18 месеца затвор, ако бъде признат за виновен за убийство по непредпазливост.

42-годишната Хътчинс загина, след като пистолетът, с който Болдуин е репетирал, е гръмнал

The prosecutor in Alec Baldwin's involuntary manslaughter trial said that the actor "violated the cardinal rules of firearms safety" in the deadly "Rust" movie set shooting. Baldwin's attorney said he was just "an actor, acting" when the gun went off. pic.twitter.com/RiD4bGHjjb