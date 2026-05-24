Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Д есетки хиляди демонстранти се събраха в центъра на Белград, за да подновят призивите за предсрочни избори, които се превърнаха в основно искане на антикорупционното движение, възникнало след смъртоносния инцидент на железопътна гара.

След срутването на козирката на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, общественото недоволство и исканията за прозрачно разследване постепенно прераснаха в натиск за предсрочен вот.

Скандирайки лозунга на движението „Студентите побеждават“, под звуците на барабани и свирки, участниците преминаха през града към площад „Славия“ в централната част на Белград. Лозунгът присъстваше върху големи транспаранти, тениски, значки и стикери.

24-годишната студентка по архитектура Анджела заяви: „Целта на днешния протест е всички отново да се съберем и ясно да покажем, че все още сме тук, че продължаваме да се борим и да работим, че не сме спрели и няма да спрем.“

„След година и половина протести хората не са се отказали и не са загубили силата си“, заяви демонстрантът Иван Милосавлевич, пристигнал от източната част на Сърбия.

„Силата на протестите се вижда по броя на хората, които са тук днес. Ще продължим, докато този режим, който действа срещу народа, не бъде премахнат.“

Част от демонстрантите носеха сръбски знамена или символите на университетските си факултети, а други, пристигнали от различни райони на страната, държаха плакати с имената на родните си градове. Студенти със сигнални жилетки изпълняваха ролята на доброволни организатори, а ветерани и мотористи също присъстваха, за да подпомагат сигурността на събитието.

Първоначално протестите бяха мирни, но на няколко места в центъра на Белград се разигра сериозен сблъсък между протестиращи и полиция. Никога досега по улиците не е имало толкова голям брой полицаи, а според свидетелствата на репортери от мястото, нападението срещу полицията е било извършено от малка група маскирани хора, след което е започнала масова акция по арести на хора, които мирно са се прибирали по домовете си след протеста на Славия.

Най-малко трима души са били задържани по време на безредиците. Цивилни полицаи са задържали мъж с черна каска в близост до Студентски културен център, където малко по-рано униформени полицаи са повалили на земята млад мъж.

Около 20.30 ч. полицейски кордон е започнал да изтласква към улица „Княз Милош“ група граждани, които са хвърляли пиротехнически средства по полицаите, като там е бил арестуван и един от маскираните мъже. Жандармерията е използвала и лютив спрей.

Началникът на полицията Драган Василевич заяви на пресконференция, че според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души.

Институтът по архивите в Белград разпространи снимки и видео от протеста. Според техните данни на площада са били над 100 хиляди души.

Протестите продължават без прекъсване след трагедията в Нови Сад, като през март 2025 г. една от демонстрациите събра около 300 000 души.

В петък комисарят по правата на човека към Съвет на Европа предупреди, че ситуацията с човешките права в Сърбия се е влошила, като посочи нападения срещу активисти и журналисти, ограничаване на гражданското пространство и предполагаеми полицейски злоупотреби по време на протестите.