Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Х иляди студенти и граждани от различни части на Сърбия се събраха в събота вечер в Белград за първия голям антиправителствен протест за годината. И въпреки че властите спряха железопътния транспорт в цялата страна, хора от различни градове се придвижиха до столицата. На фона на студентските протести поддръжниците на президента организираха свое събитие в подкрепа на Вучич.

Yesterday, on May 23, 2026, tens of thousands of Serbians gathered at Slavija Square in Belgrade for a major student-led protest against President Aleksandar Vučić's authoritarian regime.



Няколко минути преди 20:00 ч. от сцената беше обявено съобщение, че протестът на площад на „Славия“ е приключил. Това беше сигналът за събралите се да започнат да скандират „Който не скача, мълчи“. Бяха запалени и факли.

Началникът на полицията Драган Василевич заяви на пресконференция, че според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души. Независима оценка за броя на протестиращите не беше оповестена. Недоволството в Сърбия започна след трагедията в Нови Сад, където на гарата се срути козирката и загинаха 16 души, продължава почти две години. Студентите настояват президентът Александър Вучич да подаде оставка, както и да се проведат предсрочни избори.

Веднага след края на протеста по централните улици на Белрад бяха употребени пиротехнически средства. А между протестиращите и привържениците на Вучич, които се събраха по-рано днес в Пионерския парк, разположен на малко повече от километър разстояние от площад "Славия" започнаха словесни и физически сблъсъци, съобщава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

Полицията, която имаше засилено присъствие през целия ден в Белград, постави кордон между протестиращите и привържениците на Вучич в района на Пионерския парк, но впоследствие употреби палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите. Голям брой полицаи и жандармеристи с техника за разпръскване на демонстрации заеха позиции на ул. "Крал Милан" и бул. "Крал Александър" в Белград, а пътното платно бе блокирано от преобърнати и горящи контейнери.

След инцидентите има пострадали полицаи и жандармеристи, стана ясно от изявление, публикувано на сайта на Висшата прокуратура в Белград. „Висшата прокуратура в Белград осъжда подобни нападения по най-категоричен начин и предупреждава, че нападенията срещу полицейски служители представляват престъпление“, се казва в изявлението.

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че кани на диалог протестиращите

Вучич отправи поканата си в Инстаграм от борда на самолета при отпътуването си за Китай, където е на официално посещение от 24 до 28 май по покана на китайския президент Си Цзинпин.

"След насилието тази вечер от страна на протестиращите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия", заяви президентът на Сърбия след края на протеста, който отново издигна искане за предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

„Държавата ще си свърши работата отговорно, точно както тази вечер, и ще установи обществен ред и мир за кратък период от време. В крайна сметка Сърбия винаги побеждава!“, каза Вучич във видеопубликацията.

Преди началото на протест в Белград хиляди заприиждаха към сръбската столица

Преди да пристигнат на основното място на провеждане на протеста на площад „Славия“, граждани и студенти се събираха на няколко места в Белград, а хора от други части на Сърбия пристигнаха организирано в столицата.

Гражданите, които първоначално се събраха на Площада на Републиката, се насочиха към основното място. Тази колона премина повече от 30 минути покрай сградите на Градското събрание и Президентството на Сърбия. В парка между тези две сгради беше разположен троен кордон от полицаи в екипировка за разпръскване на демонстрации, съобщи репортерът на агенция "Бета", цитиран от БГНЕС.

Колоните от граждани се придвижваше по булевард „Крал Александър“ от Цветкова пияца към Юридическия факултет. По-рано събралите се в центъра на Земун се насочиха към града малко по-рано от планираното. Студентите и гражданите тръгнаха от Селскостопанския факултет, до кръговото кръстовище в Нови Белград и кръговото кръстовище в Ушче. След като преминаха моста "Бранко", те отидоха до Стопанския факултет и оттам всички се отправиха заедно към „Славия“, придружени от конвой.

Everything started after the station canopy collapse that killed 16 people. Corruption KILLS.



Стотици граждани от Церак също вървяха към града. Група граждани от тази посока преминаха моста "Газела". Според репортери на вестник „Данасд“, от Пионирски парк (Чачиланда) се чува музика чак до църквата „Свети Марко“. Полицаи, формирани в кордон, охраняват това място, а десетки микробуси, превозили поддръжници на властта, са наредени зад Президентството. Пред парка е имало няколко леки инцидента между намиращите се в оградения парк и преминаващите по пътя си към студентския протест на площад „Славия“. В социалните мрежи има няколко записа на словесни и леки физически сблъсъци, по време на които полицията е разделила участниците, съобщава FoNet.

По-рано в събота Пионерският парк беше посетен и от Углеша Мърдич, председателят на парламентарната комисия по правосъдие, който, както съобщава репортерът на N1, се е снимал със събралите се в парка, но не се е бавил. Депутатът Деян Булатович също е в оградената зона на Пионерския парк.

Депутатът от Сръбската прогресивна партия (СНС) Владимир Джуканович призова по-рано в социалната мрежа X всички, които подкрепят политиката на сръбския президент Александър Вучич, да „игнорират циркаджийските хора, които ще отидат днес на „Славия“.

Сръбският президент Александър Вучич демонстрира най-тежката форма на авторитарния си режим като спря всички влакове, водещи към Белград и затвори някои от основните пътища в Сърбия, коментират местни медии.

Спирането на влаковете започна още в събота сутрин и имаще за цел максимално да затрудни студентския протест, който трябва да започне на централния площад в сръбската столица „Славия“ в 19.00 часа българско време. Това ще бъде една от първите прояви след няколко месеца затишие на демонстрациите срещу режима на Вучич, които избухнаха след падането на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията отне живота на 16 души.

Спирането на влаковете и до момента не е получило обяснение от националната железопътна компания „Сърбия воз“. На официалния сайт е качено кратко съобщение, че от 4:15 часа сутринта има спиране на влаковете в цялата железопътна мрежа на страната.

В същото време Вучич организира в съседна РС Македония и по-точно в град Куманово митинг в собствена подкрепа. На него със сръбски лозунги, плакати, музика и знамена, няколкостотин души преминаха през центъра на града и скандираха в полза на Вучич. Официален организатор на този странен митинг-събор е сдружението „Мир, съгласие и стабилност“.

Според местните медии истинският организатор на това просръбско сборище в Куманово е вторият човек в правителството на РС Македония вицепремиерът Иван Стоилкович. Лидерът на македонската опозиция Венко Филипче преди два дни обяви, че Стоилкович е доказан сръбски агент и ежедневно предава информация на режима в Белград за случващото се в Скопие. Стоилкович открито се обявява в подкрепа на сръбския хегемонизъм, който днес е известен под името „Сръбски свят“. Той не крие връзките си както с режима на Вучич, така и с режима на Путин в Кремъл.