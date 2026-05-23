Инциденти в Белград след протест срещу Вучич

Напрежението около лагера на президентските привърженици ескалира след края на демонстрацията.

Обновена преди 29 минути / 23 май 2026, 21:36
А нтиправителственият протест  на пл. "Славия" в Белград, свикан от студенти, приключи около 20:00 ч. местно време (21 ч. българско време). След речите на 10 оратори, между които студенти и университетски преподаватели,  публични личности излязоха на сцената, скандирайки „Студентите побеждават“, каквото е мотото на днешното събиране, първо за 2026 година.

Студентите, които участваха  в блокадата на над 60 факултета през 2024 и 2025 година, тази вечер отново поискаха да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

Днешното публично събиране е част от масово студентско движение, което възникна в края на 2024 година след трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември същата година се срути козирката на наскоро ремонтираната жп гара и  16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Протести в 32 града в Сърбия, блокади в Белград

Студентите оглавиха масови протести в цялата страна и винят за трагедията  управляващите и президента Александър Вучич. 

Веднага след края на протеста тази вечер по централните улици на Белрад бяха употребени пиротехнически средства. А между протестиращите и привържениците на Вучич, които се събраха по-рано днес в Пионерския парк, разположен на малко повече от километър разстояние от  пл. "Славия" започнаха словесни и физически сблъсъци.

Тази вечер председателят на сръбския парламент Ана Бърнабич посети Пионерския парк и обяви, че събралите се празнуват "победа над цветната революция и искат да покажат, че не желаят правителството на Сърбия да се сменя от улицата“.

Полицията, която имаше засилено присъствие през целия ден в Белград, постави кордон между протестиращите и привържениците на Вучич в района на Пионерския парк,  но впоследствие употреби палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите. 

Протести обхванаха Сърбия: Искат избори

Голям брой полицаи и жандармеристи с техника за разпръскване на демонстрации заеха позиции на ул. "Крал Милан" и бул. "Крал Александър" в Белград, а пътното платно бе блокирано от преобърнати и горящи контейнери.

След инцидентите има пострадали полицаи и жандармеристи, стана ясно от изявление, публикувано на сайта на Висшата прокуратура в Белград.

„Висшата прокуратура в Белград осъжда подобни нападения по най-категоричен начин и предупреждава, че нападенията срещу полицейски служители представляват престъпление“, се казва в изявлението.

 

Източник: БТА,  Теодора Енчева    
Протести в Сърбия Белград Студентски протести Антиправителствен протест Предсрочни избори Корупция Небрежност Нови Сад трагедия Правителствени репресии Обществено недоволство
