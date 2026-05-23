Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори

Х иляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на сръбската столица Белград тази вечер и издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Протестът под наслов "Студентите побеждават" е първият за 2026-а година.

Днешното публично събиране е са част от голямо движение, създало се след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

Сръбски студенти блокираха над 60 факултети и застанаха начело на протестиращи, които заради трагедията обвиняват правителството в небрежност и корупция.

Протести в 32 града в Сърбия, блокади в Белград

Правителството отговори на масовите демонстрации с жестоки репресии срещу демонстрантите и произволни арести на организатори и поддръжници, които бяха остро критикувани както от отделни евродепутати, така и от официални представители на Европейската комисия(EK).

В 18 ч. местно време, 19 ч. българско време под ударите на барабани и звуците на свирки множеството изпълни пл. "Славия" в Белград и околните улици в центъра на града. Снимки от дрон на профила в Инстаграм на интернет портала "Моят Белград" показват колко много хора са се отзовали на призива за подкрепа на борбата на студентите.

В началото на протеста студентката Елена заяви, че са се събрали там заради 16 невинни души, „които бяха убити от корупцията в Нови Сад“.

„Това не са просто студентски искания, това са исканията на бунтуващия се народ“, каза тя.

Протести обхванаха Сърбия: Искат избори

Тя каза, че исканията на студентите в блокадата не са били изпълнени и че те искат най-основното нещо - институциите да си вършат работата.

„Казахме – изпълнете исканията, свикайте избори, а сега казваме – ще ви съдим по закон“, добави тя.

В момента речите от трибуната на пл. "Славия" в Белград продължават.

Към момента протестът протича без инциденти.