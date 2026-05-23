Свят

Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори

Протестът под наслов "Студентите побеждават" е първият за 2026-а година

23 май 2026, 21:36
Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори
Източник: БТА

Х иляди се събраха на антиправителствен протест в центъра на сръбската столица Белград тази вечер и издигнаха искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Протестът под наслов "Студентите побеждават" е първият за 2026-а година.

Днешното публично събиране е  са част от голямо движение, създало се след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

Сръбски студенти блокираха над 60 факултети и застанаха начело на протестиращи, които заради трагедията обвиняват правителството в небрежност и корупция.

Протести в 32 града в Сърбия, блокади в Белград

Правителството отговори на масовите демонстрации  с жестоки репресии срещу демонстрантите и произволни арести на организатори и поддръжници, които бяха остро критикувани както от отделни евродепутати, така и от официални представители на Европейската комисия(EK).

В 18 ч. местно време, 19 ч. българско време под ударите на барабани и звуците на свирки множеството изпълни пл. "Славия" в Белград и околните улици в центъра на града. Снимки от дрон на профила в Инстаграм на интернет портала "Моят Белград" показват колко много хора са се отзовали на призива за подкрепа на борбата на студентите.

В началото на протеста студентката Елена заяви, че са се събрали там заради 16 невинни души, „които бяха убити от корупцията в Нови Сад“.

„Това не са просто студентски искания, това са исканията на бунтуващия се народ“, каза тя.

Протести обхванаха Сърбия: Искат избори

Тя каза, че исканията на студентите в блокадата не са били изпълнени и че те искат най-основното нещо - институциите да си вършат работата.

„Казахме – изпълнете исканията, свикайте избори, а сега казваме – ще ви съдим по закон“, добави тя.

В момента речите от трибуната на пл. "Славия" в Белград продължават. 

Към момента протестът протича без инциденти.

Източник: БТА,  Теодора Енчева    
Протести в Сърбия Белград Студентски протести Антиправителствен протест Предсрочни избори Корупция Небрежност Нови Сад трагедия Правителствени репресии Обществено недоволство
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Радев" планира да изтегли дълг от 3.8 млрд. евро

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

Тръмп: Преговарящите са по-близо до сделка за Иран

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

Мъж отвлече жена и едногодишно дете от кризисен център в Пловдив

Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори

Хиляди на протест в Белград, искат предсрочни избори

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

Никола Цолов стартира втори в основното състезание в Канада

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 14 часа
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 14 часа
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 14 часа
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Френска двойка е задържана в Португалия за изоставяне на деца

Свят Преди 1 час

Децата са настанени в приемно семейство

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

Каква е актуалната обстановка с наводненията в България

България Преди 1 час

Властите предупреждават, че ситуацията е динамична, но в част от засегнатите райони постепенно започва да се стабилизира

Земетресение разтърси Албания

Земетресение разтърси Албания

Свят Преди 3 часа

Епицентърът му е бил в село Траш, на 22 километра югозападно от града

<p>Най-дългият слънчев &nbsp;радиовзрив&nbsp;в историята обърква НАСА</p>

Учени наблюдават рекорден 19-дневен слънчев радиовзрив

Любопитно Преди 3 часа

Експерти обясняват причините за продължителната слънчева активност

<p>Потоп в части от България: Бедствено положение, евакуации и десетки наводнени домове (ОБЗОР)</p>

Потоп в части от България: Бедствено положение в няколко области, евакуации и десетки наводнени домове

България Преди 4 часа

Проливните дъждове заляха Габровско, Ловешко и Великотърновско, реки излязоха от коритата си, хора бяха евакуирани, а институциите и доброволци работят денонощно по овладяване на щетите

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Младеж полетя от 250 метра към скалист терен в Баварските Алпи

Свят Преди 5 часа

Един младеж загина, а друг беше спасен с хеликоптер

<p>Киев реагира на германския план за участие в срещи на ЕС без право на гласуване</p>

Зеленски: Предложението Украйна да стане асоцииран член на ЕС е "несправедливо"

България Преди 5 часа

Напрежение между Киев и Берлин за бъдещето на Украйна в ЕС

<p>Майка скочи от 13-ия етаж с три от децата си във Франция, друга заряза синовете си в гора в&nbsp;Португалия</p>

Два шокиращи инцидента с малки деца потресоха французите

Свят Преди 5 часа

Трагедията в Тулон шокира страната, а прокуратурата разследва психичното състояние на жената

<p>Уганда потвърди три нови случая на Ебола</p>

Петима заразени с Ебола в Уганда, след като вирусът премина границата с Конго

Свят Преди 5 часа

СЗО предупреждава, че епидемията в региона представлява много висок риск за общественото здраве

<p>Руски дрон удари погребално шествие&nbsp;край Суми</p>

Руски дрон удари погребално шествие край Суми

Свят Преди 6 часа

Украинските власти съобщават за един загинал и девет ранени след атака срещу автобус в Сумска област

<p>Марко Рубио се преклони&nbsp;пред гроба на Майка Тереза в Индия</p>

Марко Рубио посети гроба на Майка Тереза в Колката

Свят Преди 6 часа

Американският държавен секретар се срещна с монахини от „Мисионерки на милосърдието“ по време на първата си визита в Индия

<p>Великобритания изпраща още кучета &quot;ловци&quot;&nbsp;на мигрантски лодки идват у нас</p>

Великобритания ще изпрати още три митнически кучета в България

Свят Преди 6 часа

На граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево" сега помага кучето Адел

<p>Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза</p>

Не ги яжте! Топ 4 храни, които разрушават черния дроб и водят до цироза

Любопитно Преди 7 часа

Редовната консумация на храни с високо съдържание на скрити мазнини и захар може да причини непоправими щети на черния дроб през годините

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

Започна да прелива язовир "Александър Стамболийски" в Павликени

България Преди 7 часа

Към момента няма непосредствена опасност за населението

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Зеленски се похвали: Ударихме ключов химически завод в Русия

Свят Преди 7 часа

Предприятието е част от руската военнопромишлена верига и доставя суровини и компоненти за десетки заводи, свързани с производството на авиационно оборудване, безпилотни летателни апарати, ракетни двигатели и експлозиви

,

Тайният руски проект "Скити": Ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 7 часа

Западни тайни служби са обезпокоени от таен руски военен проект на име "Скити"

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Събота вечер: за едни е шумен бар, за други – одеяло и тишина. И всичко е напълно наред

Edna.bg

Етно кралицата Ищар с голямо завръщане на сцената с четири мащабни концерта в България

Edna.bg

Спортист Своге оцеля, Миньор и Вили Вуцов при аматьорите

Gong.bg

Джордж Ръсел спечели спринта за Гран при на Канада

Gong.bg

Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж

Nova.bg

Хиляди излязоха на голям антиправителствен протест в Белград (СНИМКИ)

Nova.bg