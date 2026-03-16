Свят

Белград обвини България в амбиции към РСМ, Сърбия се въоръжава "до зъби"

16 март 2026, 13:42
П ряко насочен срещу Сърбия е военният съюз между Загреб, Прищина и Тирана, към който в един момент може да бъде присъединена и България със своите стремежи и амбиции към Северна Македония и югоизточна Сърбия, в зависимост от това кой е на власт в България.

Това заяви Владимир Джуканович, част от ръководството на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

„По всичко, което се прогнозира и което вече може ясно да се види от поведението на нашите съседи, в даден момент на Балканите ще избухне конфликт“, каза още той.

В авторски текст за сръбския официоз „Политика“ той пише, че всичко около т.нар. „военен съюз“ „е ясно като бял ден“.

Нов военен съюз на Балканите, чакат България

„Когато се стигне до открит военен сблъсък между Русия и Европейския съюз - а е напълно ясно, че до такъв сблъсък неизбежно ще се стигне - тогава Сърбия ще бъде нападната от този съюз и войната ще бъде неизбежна“, заяви Джуканович.

„Затова принципът на Вучич да се въоръжаваме до зъби и да влагаме големи средства в модернизацията на армията е наша жизнена необходимост“, пише той, като уточнява, че „няма намерение да плаши никого с този текст, а просто не иска да бяга от реалността“.

Нови военни съюзи на Балканите: Колко опасно е това?

„Ръкавиците са свалени, а шансът ни да запазим мира се измерва с това колко сме готови за сериозен конфликт. Колкото по-подготвени сме, толкова по-голям е шансът да разубедим всеки потенциален агресор да ни нападне“, допълни Джуканович.

Припомняме, че България неколкократно е заявявала, че няма да участва във военни съюзи извън НАТО. 

Сърбия и Унгария създават военен съюз

Хърватия, Албания и Косово подписаха декларация за сътрудничество в отбраната на 18 март 2025 г. в Тирана. Това не е военен съюз, а тристранно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността между трите държави. Тя бе подписана от министрите на отбраната на трите страни при среща в Тирана.

Документът предвижда засилване на отбранителните способности с цел подобряване на военните способности на всяка страна чрез сътрудничество и координация, създаване на условия за по-ефективен отговор на заплахи за националната и регионалната сигурност и развитие на отбранителната индустрия и съвместни технологии.

Декларацията предвижда съвместни военни учения, обмен на опит, обучение и образование на персонала, повишаване на оперативна съвместимост на въоръжените сили, както и сътрудничество при хибридни заплахи. Трите държави обменят информация за кибератаки, дезинформация и други заплахи, които могат да засегнат сигурността, координират действия при ситуации, които не са пряко военни, но влияят на стабилността.

Декларацията изразява общ ангажимент към по-тясна интеграция в евроатлантическите институции, включително НАТО и подкрепа за участие на Косово в програми като „Партньорство за мир“, което би подсилило връзката му с Алианса.

