Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

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Т ова е сеизмичен момент в германската политика, който може да сигнализира за много по-голяма предстояща промяна с последици, простиращи се далеч отвъд границите на страната, пише Newsweek.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – фаворит на движението MAGA на президента Доналд Тръмп и подкрепяна от милиардера Илон Мъск – спечели 43,8% на провинциалните избори в Саксония-Анхалт при предварителното преброяване. С това партията повече от удвои резултата си от 2021 г. и си осигури 39 от общо 83 места в местния парламент – само на три депутатски стола от абсолютното мнозинство от 42 гласа.

Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц получи едва 17,2% и 15 места, докато избирателната активност скочи до 77,8% спрямо 60,3% през 2021 г. Канцлерът е изправен пред изключително трудни решения.

Резултатът от изборите очертава пет ключови извода, които поставят под въпрос досегашното политическо статукво.

Източник: БТА/АР

1. Мерц не може да разчита само на маневри в миграционната политика

Мерц затегна миграционните мерки и молбите за убежище намаляха. Проверка на фактите от DW установи, че първичните молби са спаднали с 35,4% на годишна база през първата половина на 2026 г., макар спадът да бе започнал още преди той да встъпи в длъжност.

Предварителният анализ на изследователската агенция Infratest dimap за преливането на гласове показва, че около 170 000 от гласовете за АзГ идват от граждани, които преди не са гласували, а 82 000 са от бивши избиратели на ХДС.

Освен това АзГ изпревари ХДС по доверие по отношение на икономическата компетентност: 30% срещу 28%, обръщайки драстично изоставането си от 2021 г., когато съотношението беше 8% срещу 41%.

Сега ХДС е изправен пред двойна задача: да си върне дезертиралите избиратели и едновременно с това да се бори за тези, които АзГ успя да мобилизира. Ситуацията в една източна провинция не може автоматично да се пренесе върху цяла Германия, но уязвимостта на Мерц очевидно надхвърля темата за миграцията. Това е много по-дълбок проблем от стандартните предизвикателства при сформиране на коалиция.

Източник: БТА/АР

2. АзГ може да печели терен, без това да значи, че Германия се обръща към Русия

Външната политика е федерална компетентност и нито един провинциален парламент не може да спре доставките на оръжие за чужбина.

Въпреки това 57% от избирателите подкрепят позицията на „Алтернатива за Германия“ срещу по-нататъшни доставки на германско оръжие за Украйна. Партията се обявява и за нормализиране на отношенията с Москва.

В същото време 48% от анкетираните определят Русия като сериозна заплаха за сигурността на Германия (срещу 45%, които не я смятат за такава), като 31% от самите избиратели на АзГ също виждат сериозна опасност в лицето на Кремъл.

Рискът за Киев се състои в това, че германското общество може да изпитва недоверие към Москва, но все повече да предпочита намаляване на оръжейните доставки.

Федералното правителство в Берлин остава твърдо ангажирано в подкрепата си за Украйна, като е предоставило или заделило около 57,6 милиарда евро под формата на военна помощ от началото на пълномащабната руска инвазия. Провинция Саксония-Анхалт не може да промени тази политика. Избирателите в нея обаче показват защо противопоставянето на оръжията не трябва автоматично да се отъждествява със симпатия към Русия – гражданите просто поставиха икономическите си приоритети пред притесненията спрямо Кремъл.

Източник: БТА/АР

3. Санитарният кордон спира властта, но не и политическата гравитация

Така наречената „защитна стена“ (firewall), създадена с цел да изолира крайнодесните партии от властта поради исторически причини, изпълни непосредствената си роля. На АзГ не достигат три места за мнозинство, а останалите формации категорично отказват коалиция с нея. Службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт дори определя местната структура на АзГ като доказано крайнодясна екстремистка организация – класификация, която партията обжалва.

Но политическата математика е неумолима. ХДС, ГСДП и Зелените разполагат с общо 31 места, Левицата има 8, а съюзът BSW – 5, като ХДС изключва коалиция с Левицата.

Мнозинството от гласоподавателите избраха партии, различни от АзГ, и защитната стена все още може да удуржи партията извън управлението. Но изолацията и убеждаването са две различни неща. Колкото повече расте АзГ, толкова по-трудно става заобиколното управление – и толкова по-лесно е за партията да представя опонентите си като единен анти-АзГ блок.

Освен това, обединението на идеологически несъвместими партии единствено с цел да не се допусне АзГ до властта, по никакъв начин не решава реалните проблеми, които подхранват нейния възход.

4. Европейските съюзници на MAGA не винаги са съюзници на Америка

За международния проект на движението MAGA този резултат е добра новина. Илон Мъск честити на АзГ, Ричард Гренел приветства победата, а Доналд Тръмп публикува предварителните резултати без коментар. На Мюнхенската конференция по сигурността през февруари 2025 г. Джей Ди Ванс заяви пред европейските лидери, че „няма място за защитни стени“.

Тук обаче възниква парадоксът на национализма. Манифестът на АзГ възхвалява администрацията на Тръмп като съюзник срещу "woke" идеологията и интернет цензурата. В същия документ обаче се посочва, че геополитическите и икономическите интереси на Германия и САЩ все повече се разминават. Партията се противопоставя на разполагането на американски оръжия с голям обсег на германска територия и настоява за отпадане на санкциите срещу Русия.

През януари съпредседателите на АзГ Алис Вадел и Тино Крупала отправиха критики към Тръмп по казусите с Венецуела и Гренландия.

Поддръжниците на MAGA имат логичен отговор: стратегията „Америка на първо място“ никога не е обещавала послушни съюзници. Тръмп ясно насочи европейските държави към по-голямо споделяне на финансовата тежест и самостоятелност, а една по-суверенна Европа се вписва в този дневен ред, дори когато правителствата ѝ не са съгласни с Вашингтон.

Ключовата разлика обаче е в геополитическото влияние. Идеологическата победа на национализма в чужбина може да доведе до партньори, които са много по-склонни да се противопоставят на американските интереси. Както се вижда от конфликта с Иран, Тръмп трудно толерира съюзници, които не са готови да следват САЩ във всяка битка.

Принципът „Америка на първо място“ естествено насърчава „Германия на първо място“. A една политика на „Германия на първо място“ запазва правото си да казва „не“ на Вашингтон.

5. Победата слага край на удобното оправдание за АзГ като „протестна партия“

Преди изборите лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, заяви, че ще се стреми към премиерския пост само при абсолютно мнозинство. Спадайки с три места под тази граница, той бързо промени позицията си в изборната нощ и предложи сътрудничество на партии и депутати, готови да подкрепят политическия курс на АзГ.

При резултат от 43,8% ролята на "протестна партия" става все по-неубедителна. Изборният успех повишава очакванията за реална управленска компетентност. Ораторството на митинги е едно, но управлението изисква спазване на институционалните правила. Управлението не е предизборна кампания, а лидерството не е просто активизъм.

Институтът за икономически изследвания в Хале отчита, че през последното десетилетие Саксония-Анхалт е загубила 40 580 германски работници, докато същевременно е привлякла 51 960 чуждестранни кадри. Почти една трета от германските служители в провинцията вече са на възраст над 55 години.

Икономическите модели показват, че намаляването на притока на чуждестранни работници може да остави хиляди работни места незаети. Това са прогнози, а не неизбежни Scenarios, но те поставят ясни предизвикателства.

„Алтернатива за Германия“ все още може да изтъква, че няма пълно мнозинство и никога не е управлявала провинцията. Но за партия, която претендира да бъде правителство в сянка, общественият натиск за това как би се справила с реалните компромиси на властта ще става все по-силен.