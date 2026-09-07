Свят

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Ударният възход на „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси Берлин. Победата на крайната десница постави канцлера Фридрих Мерц пред тежки изпитания и разкри дълбоки пукнатини в германския политически модел.

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 19:11
„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями
Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями
Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин
Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени
Погребаха Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпратиха (СНИМКИ)

Погребаха Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпратиха (СНИМКИ)
Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си

Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си
Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите

Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите
АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол

АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол

Т ова е сеизмичен момент в германската политика, който може да сигнализира за много по-голяма предстояща промяна с последици, простиращи се далеч отвъд границите на страната, пише Newsweek.

Крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) – фаворит на движението MAGA на президента Доналд Тръмп и подкрепяна от милиардера Илон Мъск – спечели 43,8% на провинциалните избори в Саксония-Анхалт при предварителното преброяване. С това партията повече от удвои резултата си от 2021 г. и си осигури 39 от общо 83 места в местния парламент – само на три депутатски стола от абсолютното мнозинство от 42 гласа.

Консервативният Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц получи едва 17,2% и 15 места, докато избирателната активност скочи до 77,8% спрямо 60,3% през 2021 г. Канцлерът е изправен пред изключително трудни решения.

Резултатът от изборите очертава пет ключови извода, които поставят под въпрос досегашното политическо статукво.

Източник: БТА/АР

1. Мерц не може да разчита само на маневри в миграционната политика

Мерц затегна миграционните мерки и молбите за убежище намаляха. Проверка на фактите от DW установи, че първичните молби са спаднали с 35,4% на годишна база през първата половина на 2026 г., макар спадът да бе започнал още преди той да встъпи в длъжност.

Предварителният анализ на изследователската агенция Infratest dimap за преливането на гласове показва, че около 170 000 от гласовете за АзГ идват от граждани, които преди не са гласували, а 82 000 са от бивши избиратели на ХДС.

Освен това АзГ изпревари ХДС по доверие по отношение на икономическата компетентност: 30% срещу 28%, обръщайки драстично изоставането си от 2021 г., когато съотношението беше 8% срещу 41%.

Сега ХДС е изправен пред двойна задача: да си върне дезертиралите избиратели и едновременно с това да се бори за тези, които АзГ успя да мобилизира. Ситуацията в една източна провинция не може автоматично да се пренесе върху цяла Германия, но уязвимостта на Мерц очевидно надхвърля темата за миграцията. Това е много по-дълбок проблем от стандартните предизвикателства при сформиране на коалиция.

Източник: БТА/АР

2. АзГ може да печели терен, без това да значи, че Германия се обръща към Русия

Външната политика е федерална компетентност и нито един провинциален парламент не може да спре доставките на оръжие за чужбина.

Въпреки това 57% от избирателите подкрепят позицията на „Алтернатива за Германия“ срещу по-нататъшни доставки на германско оръжие за Украйна. Партията се обявява и за нормализиране на отношенията с Москва.

В същото време 48% от анкетираните определят Русия като сериозна заплаха за сигурността на Германия (срещу 45%, които не я смятат за такава), като 31% от самите избиратели на АзГ също виждат сериозна опасност в лицето на Кремъл.

Рискът за Киев се състои в това, че германското общество може да изпитва недоверие към Москва, но все повече да предпочита намаляване на оръжейните доставки.

Федералното правителство в Берлин остава твърдо ангажирано в подкрепата си за Украйна, като е предоставило или заделило около 57,6 милиарда евро под формата на военна помощ от началото на пълномащабната руска инвазия. Провинция Саксония-Анхалт не може да промени тази политика. Избирателите в нея обаче показват защо противопоставянето на оръжията не трябва автоматично да се отъждествява със симпатия към Русия – гражданите просто поставиха икономическите си приоритети пред притесненията спрямо Кремъл.

Източник: БТА/АР

3. Санитарният кордон спира властта, но не и политическата гравитация

Така наречената „защитна стена“ (firewall), създадена с цел да изолира крайнодесните партии от властта поради исторически причини, изпълни непосредствената си роля. На АзГ не достигат три места за мнозинство, а останалите формации категорично отказват коалиция с нея. Службата за защита на конституцията в Саксония-Анхалт дори определя местната структура на АзГ като доказано крайнодясна екстремистка организация – класификация, която партията обжалва.

Но политическата математика е неумолима. ХДС, ГСДП и Зелените разполагат с общо 31 места, Левицата има 8, а съюзът BSW – 5, като ХДС изключва коалиция с Левицата.

Мнозинството от гласоподавателите избраха партии, различни от АзГ, и защитната стена все още може да удуржи партията извън управлението. Но изолацията и убеждаването са две различни неща. Колкото повече расте АзГ, толкова по-трудно става заобиколното управление – и толкова по-лесно е за партията да представя опонентите си като единен анти-АзГ блок.

Освен това, обединението на идеологически несъвместими партии единствено с цел да не се допусне АзГ до властта, по никакъв начин не решава реалните проблеми, които подхранват нейния възход.

4. Европейските съюзници на MAGA не винаги са съюзници на Америка

За международния проект на движението MAGA този резултат е добра новина. Илон Мъск честити на АзГ, Ричард Гренел приветства победата, а Доналд Тръмп публикува предварителните резултати без коментар. На Мюнхенската конференция по сигурността през февруари 2025 г. Джей Ди Ванс заяви пред европейските лидери, че „няма място за защитни стени“.

Тук обаче възниква парадоксът на национализма. Манифестът на АзГ възхвалява администрацията на Тръмп като съюзник срещу "woke" идеологията и интернет цензурата. В същия документ обаче се посочва, че геополитическите и икономическите интереси на Германия и САЩ все повече се разминават. Партията се противопоставя на разполагането на американски оръжия с голям обсег на германска територия и настоява за отпадане на санкциите срещу Русия.

През януари съпредседателите на АзГ Алис Вадел и Тино Крупала отправиха критики към Тръмп по казусите с Венецуела и Гренландия.

Поддръжниците на MAGA имат логичен отговор: стратегията „Америка на първо място“ никога не е обещавала послушни съюзници. Тръмп ясно насочи европейските държави към по-голямо споделяне на финансовата тежест и самостоятелност, а една по-суверенна Европа се вписва в този дневен ред, дори когато правителствата ѝ не са съгласни с Вашингтон.

Ключовата разлика обаче е в геополитическото влияние. Идеологическата победа на национализма в чужбина може да доведе до партньори, които са много по-склонни да се противопоставят на американските интереси. Както се вижда от конфликта с Иран, Тръмп трудно толерира съюзници, които не са готови да следват САЩ във всяка битка.

Принципът „Америка на първо място“ естествено насърчава „Германия на първо място“. A една политика на „Германия на първо място“ запазва правото си да казва „не“ на Вашингтон.

5. Победата слага край на удобното оправдание за АзГ като „протестна партия“

Преди изборите лидерът на АзГ в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, заяви, че ще се стреми към премиерския пост само при абсолютно мнозинство. Спадайки с три места под тази граница, той бързо промени позицията си в изборната нощ и предложи сътрудничество на партии и депутати, готови да подкрепят политическия курс на АзГ.

При резултат от 43,8% ролята на "протестна партия" става все по-неубедителна. Изборният успех повишава очакванията за реална управленска компетентност. Ораторството на митинги е едно, но управлението изисква спазване на институционалните правила. Управлението не е предизборна кампания, а лидерството не е просто активизъм.

Институтът за икономически изследвания в Хале отчита, че през последното десетилетие Саксония-Анхалт е загубила 40 580 германски работници, докато същевременно е привлякла 51 960 чуждестранни кадри. Почти една трета от германските служители в провинцията вече са на възраст над 55 години.

Икономическите модели показват, че намаляването на притока на чуждестранни работници може да остави хиляди работни места незаети. Това са прогнози, а не неизбежни Scenarios, но те поставят ясни предизвикателства.

„Алтернатива за Германия“ все още може да изтъква, че няма пълно мнозинство и никога не е управлявала провинцията. Но за партия, която претендира да бъде правителство в сянка, общественият натиск за това как би се справила с реалните компромиси на властта ще става все по-силен.

Редактор: Стела Христова
Алтернатива за Германия Германска политика Крайна десница Избори в Саксония-Анхалт Фридрих Мерц Християндемократически съюз
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

139 случая на заловени шофьори след употреба на алкохол или наркотици през почивните дни

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

Историята зад Bohemian Rhapsody: Как се роди легендарният хит на Queen

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Ще бъде ли разкрито убийството на Notorious B.I.G. след присъдата по делото „Тупак“?

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Tesla Cybercab пусна реални превози в Тексас, но Мъск не отиде на откриването

Tesla Cybercab пусна реални превози в Тексас, но Мъск не отиде на откриването

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще инвестира 200 милиона евро в Гренландия

ЕС инвестира €200 милиона в Гренландия в отговор на апетитите на Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Урсула фон дер Лайен заяви пълна солидарност с Дания и подчерта, че бъдещето на арктическия остров зависи единствено от местното население и Копенхаген

Жителите на „Форест клуб“ край Варна настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев

Жителите на „Форест клуб“ край Варна настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев

България Преди 1 час

Собствениците определят себе си като добросъвестни купувачи, превърнати в заложници на административен спор, и плашат с жалби до европейските институции

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

България Преди 5 часа

Екипаж от авиобаза Крумово извършва гасене от въздуха в Национален парк „Централен Балкан“, докато в страната са потушени над 220 пожара за денонощие

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

„Малките големи герои“: МВР стартира национална инициатива за отличаване на смели деца

България Преди 5 часа

Вътрешното министерство извежда на преден план добрия пример с награди за доброволци от бедствия и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

България Преди 5 часа

Един човек е пострадал при инцидента край Елин Пелин в последния почивен ден около 6 септември; полицията регулира движението

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

Скандалът с видеата от козметични салони в Бургас: Защо няма арестувани 9 месеца по-късно?

България Преди 5 часа

Девет месеца след разкритията за записи на голи клиенти в Бургас, делото се води срещу неизвестен извършител и няма готови експертизи

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

България Преди 5 часа

Навършват се 48 години от покушението на моста Ватерло в Лондон, което се превърна в един от най-мрачните символи на репресиите по време на Студената война

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Техеран призова Сеул да не отстъпва пред американския натиск и заплаши с отговор, ако МААЕ приеме резолюция срещу страната

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Свят Преди 6 часа

Полицията разследва пореден инцидент с критичната инфраструктура в Германия, докато прокуратурата в Саксония обезвреди 21 взривни устройства

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Свят Преди 6 часа

Кремъл оцени срещата с пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва като „малка стъпка към мира“

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

България Преди 6 часа

Потреблението продължава да бъде основният двигател на БВП, докато външнотърговското салдо остава на отрицателна територия

Българин почина на плаж в Гърция

Българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 7 часа

Mъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

България Преди 7 часа

Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Свят Преди 7 часа

Това е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

България Преди 7 часа

Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

България Преди 7 часа

В животновъдния обект се отглеждали 170 говеда

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Нощта, в която Аргирос превърна Античния в море от емоции

Edna.bg

Животът, който отлагаме за „специален повод“: ами ако този повод е днес?

Edna.bg

Наказаха тежко футболист на ЦСКА

Gong.bg

Всички пречки отпаднаха: Еду започва работа в Левски

Gong.bg

Британският премиер Бърнам и Тръмп обсъдиха усилията за прекратяване на огъня в Украйна

Nova.bg

Българин почина на плаж в Гърция

Nova.bg