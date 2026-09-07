Свят

„Той е жив, диша!“: Кадри показват спасяването на оцелял след самолетната катастрофа в Маями

Драматични видеокадри уловиха момента, в който спасителни екипи откриват оцелял в смазана кола, след като товарен самолет на Amazon излезе от пистата в Маями. При тежкия инцидент загинаха петима души, а разследващите изясняват причините за катастрофата

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 21:32
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Д раматично видео показва момента, в който изумени полицаи откриват оцелял в неузнаваемо смазана кола, след като товарен самолет на Amazon излиза от пистата и се врязва в автомобила на международното летище в Маями.

Петима души загинаха, а други петима бяха ранени – включително трима в критично състояние – когато самолетът Boeing 767 се вряза в превозни средства със скорост от близо 200 км/ч малко преди 14:00 часа в неделя, пише New York Times.

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

„Спасители! Имаме един дишащ!“, се чува да крещи един от първите отзовали се на сигнала във видеото. В този момент полицай с жилетка с надпис „Полиция – Митническа и гранична защита на САЩ“ се навежда и надниква в тежко повреденото превозно средство.

Някой друг вика: „Жив е!“, преди първият спасител отново да извика: „Жив е, диша!“.

В един момент се чува глас, който пита: „Има ли още някой вътре?“.

По-късно се вижда как полицай в кафява униформа от шерифската служба на окръг Маями-Дейд се приближава към автомобила, докато на заден план се виждат линейки и други повредени коли.

Отломки от превозните средства са разпръснати по тревиста площ, докато камерата се завърта към самолета на Prime Air, управляван от компанията 21 Air. Машината е изпълнявала полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, когато се стига до трагедията.

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Кадрите показват как пожарникарски екипи обливат самолета с вода, както и големите следи от подхлъзване по тревата, водещи до мястото, където машината е спряла.

Разследващите от Националния борд за безопасност на транспорта работят по установяване на причините, поради които самолетът не е успял да спре след кацането си на писта 30, чиято дължина е над 2700 метра.

Очаква се един от основните акценти в разследването да бъде дали самолетът не се е докоснал до земята твърде късно, за да може да спре безопасно. Обикновено зоната за кацане е в рамките на първите 900 метра от пистата.

Разследващите планират да проверят и дали поривите на вятъра над Южна Флорида са допринесли за катастрофата.

Очевидец разказа, че хората в района на инцидента са се страхували, че самолетът може да избухне, след като се врязал през път, използван от фирми и складови работници.

„Всичко се превърна в пълен хаос веднага щом самолетът падна. Навсякъде имаше хора и гъст дим, беше ужасяващо преживяване“, сподели шофьорът на камион Ромиерски Родригес пред местния канал WTVJ. „Не можах да се приближа достатъчно, защото се страхувахме, че самолетът ще се взриви.“

Редактор: Стела Христова
самолетна катастрофа Маями Амазон летище оцелял жертви разследване Боинг 767
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