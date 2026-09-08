Свят

Нова размяна на удари между Русия и Украйна след отпътуването на пратениците на Тръмп

Балистични ракети удариха украинската столица, има загинали и ранени, Полша вдигна авиацията си заради атаките

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 08:19
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Р усия поднови масираните удари срещу украинската столица Киев през нощта, часове след отпътуването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър от Украйна. При атаките са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщиха украински представители, цитирани от ДПА и Reuters.

По данни на кмета на Киев Виталий Кличко руските сили са използвали балистични ракети.

Уиткоф обяви напредък след срещите с Путин и Зеленски: Има движение за тристранни разговори

В града са били чути множество експлозии. Според украински медии падащи отломки от свалени дронове са засегнали няколко жилищни сгради, училище и автомобили.

Кличко съобщи, че на места в Киев са избухнали пожари, а няколко души са били затрупани под развалините на повредена многоетажна сграда.

Военното управление на Киев съобщи, че са повредени пететажна сграда и триетажен жилищен блок.

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна със САЩ

  • Полша вдигна авиацията

Заради подновената руска военна активност Полша започна авиационни операции за защита на въздушното си пространство от евентуални нарушения.

Полските въоръжени сили съобщиха в платформата „Екс“, че са задействали своите сили и средства за противовъздушна отбрана и авиация.

Въздушна тревога беше обявена и в други части на Украйна.

Уиткоф: Разговорите със Зеленски в Киев са от голямо значение

  • Украйна атакува руския Саратовски регион

Паралелно с руските удари по Украйна Русия съобщи за украинска атака с дронове по Саратовска област.

Губернаторът на региона Роман Бусаргин заяви, че в град Саратов е била засегната цивилна инфраструктура, като има и ранени.

В Саратовска област се намира голям нефтопреработвателен завод на „Роснефт“, както и други промишлени и военни обекти.

  • Ударена е фабрика на „Бритиш Американ Тобако“

Новите удари идват само ден след като руски дронове поразиха фабрика на „Бритиш Американ Тобако“ в северната част на Украйна.

Атаките са поредният знак, че бойните действия продължават, въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон за намиране на изход от войната.

Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

  • Ударите бяха спрени по време на дипломатическата совалка

Русия и Украйна се бяха договорили временно да преустановят ударите по столиците си за три дни, за да бъдат улеснени посещенията на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през уикенда.

На 5 септември Уиткоф и Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. На следващия ден те пристигнаха в Киев и проведоха среща с украинския президент Володимир Зеленски.

След разговорите Уиткоф заяви, че е постигнат „съществен напредък“, включително по въпроса за организирането на нови тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна.

Американският пратеник подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп работи за прекратяване на бойните действия и постигане на „траен и устойчив мир“.

В Киев към американската делегация се присъединиха и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия и Франция.

Подновяването на руските удари след края на дипломатическата совалка обаче показва колко трудно ще бъде постигнато трайно прекратяване на огъня.

Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна

  • Лондон и Вашингтон обсъдиха усилията за мир

Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп.

Двамата са се съгласили, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украйна, както и за последните американски инициативи за постигане на мир.

На този фон продължават и руско-украинските атаки, което поставя под въпрос дали постигнатото дипломатическо движение през последните дни ще доведе до конкретни резултати на терен.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Петър Къдрев    
Война в Украйна Русия Киев Ракетни удари Балистични ракети Дипломация САЩ Джаред Къшнър Полша Атаки с дронове
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