Нова размяна на удари между Русия и Украйна след отпътуването на пратениците на Тръмп

Р усия поднови масираните удари срещу украинската столица Киев през нощта, часове след отпътуването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър от Украйна. При атаките са загинали най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщиха украински представители, цитирани от ДПА и Reuters.
По данни на кмета на Киев Виталий Кличко руските сили са използвали балистични ракети.
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В града са били чути множество експлозии. Според украински медии падащи отломки от свалени дронове са засегнали няколко жилищни сгради, училище и автомобили.
Кличко съобщи, че на места в Киев са избухнали пожари, а няколко души са били затрупани под развалините на повредена многоетажна сграда.
Военното управление на Киев съобщи, че са повредени пететажна сграда и триетажен жилищен блок.
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- Полша вдигна авиацията
Заради подновената руска военна активност Полша започна авиационни операции за защита на въздушното си пространство от евентуални нарушения.
Полските въоръжени сили съобщиха в платформата „Екс“, че са задействали своите сили и средства за противовъздушна отбрана и авиация.
Въздушна тревога беше обявена и в други части на Украйна.
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- Украйна атакува руския Саратовски регион
Паралелно с руските удари по Украйна Русия съобщи за украинска атака с дронове по Саратовска област.
Губернаторът на региона Роман Бусаргин заяви, че в град Саратов е била засегната цивилна инфраструктура, като има и ранени.
В Саратовска област се намира голям нефтопреработвателен завод на „Роснефт“, както и други промишлени и военни обекти.
- Ударена е фабрика на „Бритиш Американ Тобако“
Новите удари идват само ден след като руски дронове поразиха фабрика на „Бритиш Американ Тобако“ в северната част на Украйна.
Атаките са поредният знак, че бойните действия продължават, въпреки дипломатическите усилия на Вашингтон за намиране на изход от войната.
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- Ударите бяха спрени по време на дипломатическата совалка
Русия и Украйна се бяха договорили временно да преустановят ударите по столиците си за три дни, за да бъдат улеснени посещенията на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през уикенда.
На 5 септември Уиткоф и Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин в Москва. На следващия ден те пристигнаха в Киев и проведоха среща с украинския президент Володимир Зеленски.
След разговорите Уиткоф заяви, че е постигнат „съществен напредък“, включително по въпроса за организирането на нови тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна.
Американският пратеник подчерта, че президентът на САЩ Доналд Тръмп работи за прекратяване на бойните действия и постигане на „траен и устойчив мир“.
В Киев към американската делегация се присъединиха и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия и Франция.
Подновяването на руските удари след края на дипломатическата совалка обаче показва колко трудно ще бъде постигнато трайно прекратяване на огъня.
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- Лондон и Вашингтон обсъдиха усилията за мир
Междувременно британският премиер Анди Бърнам разговаря с американския президент Доналд Тръмп.
Двамата са се съгласили, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната трябва да продължат. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Украйна, както и за последните американски инициативи за постигане на мир.
На този фон продължават и руско-украинските атаки, което поставя под въпрос дали постигнатото дипломатическо движение през последните дни ще доведе до конкретни резултати на терен.