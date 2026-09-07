Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Т оварен самолет, изпълняващ полет за Amazon от Пуерто Рико до Маями, излезе от пистата след кацане в неделя следобед и се вряза в няколко превозни средства.
Инцидентът на международното летище в Маями отне живота на най-малко петима души, рани още толкова и блокира въздушния транспорт за хиляди пътници по време на натоварения празничен уикенд, пише The New York Times.
Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени
Самолетът е излетял от международното летище „Луис Муньос Марин“ в Сан Хуан, Пуерто Рико, и е кацнал в Маями малко преди 14:00 часа местно време, съобщават от Федералната авиационна администрация (FAA).
Трагедията хвърли сянка върху Маями и неговия аеропорт - ключов транспортен възел, свързващ Южна Флорида с останалата част от света. Летището, разположено на около 16 километра от центъра на града, е най-натовареното в САЩ за международни товарни превози и генерира 212 милиарда долара годишни приходи.
Video captured the moment an Amazon Prime plane overran a runway in Miami and crash landed, skidding into a carpark at the airport. At least five people were killed. pic.twitter.com/0DGemGGkM5— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 7, 2026
Ето основните факти за катастрофата.
- Какво точно се случи?
Машината е излязла от пистата и е помела множество автомобили. В неделя вечерта все още не беше потвърдено дали загиналите са били на борда на самолета, или на земята.
Райед Джадала, началник на пожарната и спасителна служба в окръг Маями-Дейд, заяви, че няколко души са останали блокирани в превозните си средства. Свидетел на инцидента описа част от автомобилите на мястото като „смазани до неузнаваемост“. Трима от ранените са в критично състояние и са транспортирани в спешен травматологичен център.
Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) излизанията от пистата - при които самолет превишава дължината ѝ или я напуска при излитане или кацане - са най-често срещаният тип авиационни произшествия в света. Те могат да бъдат предизвикани от редица фактори, включително нестабилен подход за кацане, лошо състояние на настилката или силен страничен вятър.
Причината за катастрофата в неделя все още се изяснява.
- Къде е станал инцидентът?
Товарният самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями, което се намира на 16 километра от центъра на града и е заобиколено от складови бази, бизнес паркове и жилищни квартали.
Това не е първият подобен случай. През август 1997 г. друг товарен самолет - DC-8 на Fine Air - катастрофира на същото летище и отне живота на петима души. Тогава машината се наклони рязко нагоре веднага след излитане, загуби височина, падна в празно поле, запали се, пресече шестлентова магистрала и се заби в паркинг. Разследването на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) установи, че тогавашният инцидент е причинен от неправилно разпределен товар.
- Какъв е катастрофиралият самолет?
По данни на авиационния регистър Cirium, замесеният в инцидента самолет е товарен Boeing 767-300, произведен през 1994 г., който изпълнява полети за Amazon.
Флотът на Amazon Air извършва над 250 полета дневно и е ключова част от логистичната мрежа на гиганта в електронната търговия за бърза доставка на пратки по целия свят.
Компанията използва външни изпълнители за въздушните си превози. Самолетът е бил опериран от авиокомпанията 21 Air, която управлява общо осем машини за Amazon. От 21 Air посочват, че този модел разполага с капацитет за пренос на 55 тона товар и се отличава с висока горивна ефективност.
- Как се отрази катастрофата на трафика?
Инцидентът предизвика пълен хаос в графика на хиляди пътници по време на уикенда за Деня на труда.
Властите незабавно спряха всички излитащи и кацащи полети малко преди 14:00 часа. Две от общо четирите писти бяха отворени отново едва три часа по-късно. Според специализирания сайт FlightAware най-малко 187 полета са били отменени, а други 266 - забавени в рамките на деня.
Пътниците масово търсеха алтернативни options за пререзервация, като мнозина се насочиха към близкото летище във Форт Лодърдейл, намиращо се на около час път.