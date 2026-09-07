Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

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Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

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Т оварен самолет, изпълняващ полет за Amazon от Пуерто Рико до Маями, излезе от пистата след кацане в неделя следобед и се вряза в няколко превозни средства.

Инцидентът на международното летище в Маями отне живота на най-малко петима души, рани още толкова и блокира въздушния транспорт за хиляди пътници по време на натоварения празничен уикенд, пише The New York Times.

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Самолетът е излетял от международното летище „Луис Муньос Марин“ в Сан Хуан, Пуерто Рико, и е кацнал в Маями малко преди 14:00 часа местно време, съобщават от Федералната авиационна администрация (FAA).

Трагедията хвърли сянка върху Маями и неговия аеропорт - ключов транспортен възел, свързващ Южна Флорида с останалата част от света. Летището, разположено на около 16 километра от центъра на града, е най-натовареното в САЩ за международни товарни превози и генерира 212 милиарда долара годишни приходи.

Video captured the moment an Amazon Prime plane overran a runway in Miami and crash landed, skidding into a carpark at the airport. At least five people were killed. pic.twitter.com/0DGemGGkM5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 7, 2026

Ето основните факти за катастрофата.

Какво точно се случи?

Машината е излязла от пистата и е помела множество автомобили. В неделя вечерта все още не беше потвърдено дали загиналите са били на борда на самолета, или на земята.

Райед Джадала, началник на пожарната и спасителна служба в окръг Маями-Дейд, заяви, че няколко души са останали блокирани в превозните си средства. Свидетел на инцидента описа част от автомобилите на мястото като „смазани до неузнаваемост“. Трима от ранените са в критично състояние и са транспортирани в спешен травматологичен център.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) излизанията от пистата - при които самолет превишава дължината ѝ или я напуска при излитане или кацане - са най-често срещаният тип авиационни произшествия в света. Те могат да бъдат предизвикани от редица фактори, включително нестабилен подход за кацане, лошо състояние на настилката или силен страничен вятър.

Причината за катастрофата в неделя все още се изяснява.

Къде е станал инцидентът?

Товарният самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями, което се намира на 16 километра от центъра на града и е заобиколено от складови бази, бизнес паркове и жилищни квартали.

Това не е първият подобен случай. През август 1997 г. друг товарен самолет - DC-8 на Fine Air - катастрофира на същото летище и отне живота на петима души. Тогава машината се наклони рязко нагоре веднага след излитане, загуби височина, падна в празно поле, запали се, пресече шестлентова магистрала и се заби в паркинг. Разследването на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) установи, че тогавашният инцидент е причинен от неправилно разпределен товар.

Какъв е катастрофиралият самолет?

По данни на авиационния регистър Cirium, замесеният в инцидента самолет е товарен Boeing 767-300, произведен през 1994 г., който изпълнява полети за Amazon.

Флотът на Amazon Air извършва над 250 полета дневно и е ключова част от логистичната мрежа на гиганта в електронната търговия за бърза доставка на пратки по целия свят.

Компанията използва външни изпълнители за въздушните си превози. Самолетът е бил опериран от авиокомпанията 21 Air, която управлява общо осем машини за Amazon. От 21 Air посочват, че този модел разполага с капацитет за пренос на 55 тона товар и се отличава с висока горивна ефективност.

Как се отрази катастрофата на трафика?

Инцидентът предизвика пълен хаос в графика на хиляди пътници по време на уикенда за Деня на труда.

Властите незабавно спряха всички излитащи и кацащи полети малко преди 14:00 часа. Две от общо четирите писти бяха отворени отново едва три часа по-късно. Според специализирания сайт FlightAware най-малко 187 полета са били отменени, а други 266 - забавени в рамките на деня.

Пътниците масово търсеха алтернативни options за пререзервация, като мнозина се насочиха към близкото летище във Форт Лодърдейл, намиращо се на около час път.