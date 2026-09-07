Свят

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Товарен Boeing 767, изпълняващ полет за Amazon, излезе от пистата на летището в Маями и връхлетя върху автомобили. Най-малко петима души са загинали, а трима са в критично състояние. Инцидентът блокира хиляди пътници по време на празничен уикенд

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 17:37
Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин

Триумфът за „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт разтърси политическия пейзаж в Берлин
Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени
Погребаха Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпратиха (СНИМКИ)

Погребаха Ратко Младич в Белград: Десетки хиляди го изпратиха (СНИМКИ)
Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си

Раул Кастро се появи публично и опроверга слуховете за смъртта си
Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите

Джаред Къшнър: Тръмп е решен да сложи край на войната в Украйна и да се съсредоточи върху инвестициите
АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол

АзГ получава 44,5% на регионалния вот в Саксония-Анхалт според екзитпол
Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал

Чудо сред развалините: Истинската история зад зелената вила, превърнала се в сензация в Непал
Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Исторически вот в Германия: Крайната десница е на крачка от властта

Т оварен самолет, изпълняващ полет за Amazon от Пуерто Рико до Маями, излезе от пистата след кацане в неделя следобед и се вряза в няколко превозни средства.

Инцидентът на международното летище в Маями отне живота на най-малко петима души, рани още толкова и блокира въздушния транспорт за хиляди пътници по време на натоварения празничен уикенд, пише The New York Times.

Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Самолетът е излетял от международното летище „Луис Муньос Марин“ в Сан Хуан, Пуерто Рико, и е кацнал в Маями малко преди 14:00 часа местно време, съобщават от Федералната авиационна администрация (FAA).

Трагедията хвърли сянка върху Маями и неговия аеропорт - ключов транспортен възел, свързващ Южна Флорида с останалата част от света. Летището, разположено на около 16 километра от центъра на града, е най-натовареното в САЩ за международни товарни превози и генерира 212 милиарда долара годишни приходи.

Ето основните факти за катастрофата.

  • Какво точно се случи?

Машината е излязла от пистата и е помела множество автомобили. В неделя вечерта все още не беше потвърдено дали загиналите са били на борда на самолета, или на земята.

Райед Джадала, началник на пожарната и спасителна служба в окръг Маями-Дейд, заяви, че няколко души са останали блокирани в превозните си средства. Свидетел на инцидента описа част от автомобилите на мястото като „смазани до неузнаваемост“. Трима от ранените са в критично състояние и са транспортирани в спешен травматологичен център.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) излизанията от пистата - при които самолет превишава дължината ѝ или я напуска при излитане или кацане - са най-често срещаният тип авиационни произшествия в света. Те могат да бъдат предизвикани от редица фактори, включително нестабилен подход за кацане, лошо състояние на настилката или силен страничен вятър.

Причината за катастрофата в неделя все още се изяснява.

  • Къде е станал инцидентът?

Товарният самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями, което се намира на 16 километра от центъра на града и е заобиколено от складови бази, бизнес паркове и жилищни квартали.

Това не е първият подобен случай. През август 1997 г. друг товарен самолет - DC-8 на Fine Air - катастрофира на същото летище и отне живота на петима души. Тогава машината се наклони рязко нагоре веднага след излитане, загуби височина, падна в празно поле, запали се, пресече шестлентова магистрала и се заби в паркинг. Разследването на Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) установи, че тогавашният инцидент е причинен от неправилно разпределен товар.

  • Какъв е катастрофиралият самолет?

По данни на авиационния регистър Cirium, замесеният в инцидента самолет е товарен Boeing 767-300, произведен през 1994 г., който изпълнява полети за Amazon.

Флотът на Amazon Air извършва над 250 полета дневно и е ключова част от логистичната мрежа на гиганта в електронната търговия за бърза доставка на пратки по целия свят.

Компанията използва външни изпълнители за въздушните си превози. Самолетът е бил опериран от авиокомпанията 21 Air, която управлява общо осем машини за Amazon. От 21 Air посочват, че този модел разполага с капацитет за пренос на 55 тона товар и се отличава с висока горивна ефективност.

  • Как се отрази катастрофата на трафика?

Инцидентът предизвика пълен хаос в графика на хиляди пътници по време на уикенда за Деня на труда.

Властите незабавно спряха всички излитащи и кацащи полети малко преди 14:00 часа. Две от общо четирите писти бяха отворени отново едва три часа по-късно. Според специализирания сайт FlightAware най-малко 187 полета са били отменени, а други 266 - забавени в рамките на деня.

Пътниците масово търсеха алтернативни options за пререзервация, като мнозина се насочиха към близкото летище във Форт Лодърдейл, намиращо се на около час път.

Редактор: Стела Христова
самолетна катастрофа Маями Amazon товарен самолет излизане от пистата жертви Международно летище Маями
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Движението по АМ

Движението по АМ "Хемус" и "Тракия" към София е възстановено

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Политическо земетресение в Германия: 5 трудни истини след триумфа на АзГ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна с САЩ

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Какво знаем за самолета, който излезе от пистата и взе 5 жертви в Маями

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 5 дни
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 5 дни
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 5 дни
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Свят Преди 52 минути

Премиерът Джуро Мацут поиска проверка на народната воля, за да се тушира общественото напрежение, а президентът Александър Вучич готви вота за втората половина на октомври

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожара над село Антон

България Преди 2 часа

Екипаж от авиобаза Крумово извършва гасене от въздуха в Национален парк „Централен Балкан“, докато в страната са потушени над 220 пожара за денонощие

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

48 години от атентата с чадър срещу писателя Георги Марков

България Преди 3 часа

Навършват се 48 години от покушението на моста Ватерло в Лондон, което се превърна в един от най-мрачните символи на репресиите по време на Студената война

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Иран предупреди Южна Корея за „сериозни последици“ при намеса в Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Техеран призова Сеул да не отстъпва пред американския натиск и заплаши с отговор, ако МААЕ приеме резолюция срещу страната

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Пожар в електрическа подстанция в Берлин след вълна от саботажи

Свят Преди 3 часа

Полицията разследва пореден инцидент с критичната инфраструктура в Германия, докато прокуратурата в Саксония обезвреди 21 взривни устройства

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

БВП на България отбеляза ръст от 2,8% през второто тримесечие на 2026 г.

България Преди 3 часа

Потреблението продължава да бъде основният двигател на БВП, докато външнотърговското салдо остава на отрицателна територия

Българин почина на плаж в Гърция

Българин почина на плаж в Гърция

Свят Преди 4 часа

Mъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

Ресторантьорите скочиха срещу Пеканов: Цените в София не са като във Виена

България Преди 4 часа

Вицепремиерът определи сектора на услугите като втория сектор с най-голямо нарастване на цените през юли и август

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

Свят Преди 4 часа

Това е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

Пулев: Привличането на високотехнологични инвестиции и компании от автомобилната индустрия е сред приоритетите ни

България Преди 4 часа

Вицепремиерът посети един от водещите китайски производители на електрически превозни средства и решения за автономен транспорт в Сямън

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

Потвърдиха огнище на антракс край Разград, въвеждат карантинни мерки

България Преди 4 часа

В животновъдния обект се отглеждали 170 говеда

Бензинов шок в Иран: Цената скача двойно

Бензинов шок в Иран: Цената скача двойно

Свят Преди 5 часа

Правителството запазва субсидираната цена, но повишението се очаква да се отрази на транспортните разходи и инфлацията

Ураганите, Вулканите и Канарите се впускат в битка за територия в “Игри на волята”

Ураганите, Вулканите и Канарите се впускат в битка за територия в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Разделението и формирането на коалиции във всички лагери продължава

Откриха дрон край нос Калиакра

Откриха дрон край нос Калиакра

България Преди 5 часа

Установено е, че той не представлява опасност

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

Убийство на едногодишно дете във Варна, задържана е близка на семейството

България Преди 5 часа

33-годишната жена вече е с повдигнато обвинение

Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства

Обявиха съкращения в администрацията на още две министерства

България Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg
1

Ново приложение в полза на туристите

sinoptik.bg
1

Сватба в наводнена църква удиви света

sinoptik.bg

Нощта, в която Аргирос превърна Античния в море от емоции

Edna.bg

Животът, който отлагаме за „специален повод“: ами ако този повод е днес?

Edna.bg

Всички пречки отпаднаха: Еду започва работа в Левски

Gong.bg

Лудогорец готви нова бомба - взима халф, играл за Бешикташ и Хъл Сити

Gong.bg

Убиха дете на една година във Варна, задържаха близка на семейството

Nova.bg

Голям пожар обхвана борова гора край язовир „Копринка”

Nova.bg