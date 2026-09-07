Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

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Н ай-малко петима души са загинали при тежък инцидент с товарен самолет на международното летище в Маями. Машината е излязла извън пистата при кацане, ударила е няколко автомобила и се е запалила, съобщава CNN.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

При катастрофата са ранени още петима души. По информация на началника на пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд Рей Джадала трима от пострадалите са в критично състояние и са транспортирани до травматологичен център. Други двама са приети в местна болница.

Жертви и ранени

Част от загиналите са се намирали в автомобилите, ударени от самолета. Спасителните екипи са се наложило да разрязват някои от превозните средства, за да извадят хората, които са останали заклещени в тях.

Товарният Boeing 767-300 е изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями.

Причината самолетът да не успее да спре след кацането все още не е установена. Данните на Flightradar24 показват, че машината се е движила с близо 130 мили в час, или около 210 км/ч, когато е напуснала използваемата част на пистата.

Според преглед на комуникацията между екипажа и авиодиспечерите, извършен от CNN, пилотите не са обявили извънредна ситуация преди кацането.

Самолетът е обхванат от пламъци

На мястото са били изпратени повече от 60 спасителни екипа. При пристигането им самолетът вече е бил обхванат от пламъци, а над района се е издигал гъст черен дим.

Пилотите са били извадени от машината и са получили медицинска помощ. Към момента няма информация за състоянието им.

Властите работят по установяването и официалното потвърждаване на самоличността на петимата загинали.

At least five people are dead after an Amazon cargo aircraft overran the runway during a landing at Miami International Airport, striking multiple vehicles on a road surrounding the airport, officials said. https://t.co/9Huntmryql pic.twitter.com/vBbGa0U334 — CNN (@CNN) September 6, 2026

Самолетът е бил експлоатиран от 21 Air

От Amazon изразиха съболезнования на близките на жертвите. От компанията уточниха, че самолетът е бил експлоатиран от товарния авиопревозвач 21 Air.

Компанията съобщи, че оказва пълно съдействие на Националния съвет за безопасност на транспорта, Федералната авиационна администрация и местните власти. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

21 Air е товарна авиокомпания със седалище в Северна Каролина и оперативен център в Маями. Според авиационната анализаторска компания Cirium превозвачът експлоатира осем самолета Boeing 767 за Amazon Air.