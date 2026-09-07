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Товарен самолет излезе от пистата на летището в Маями, петима загинали, има и ранени

Машината е ударила няколко автомобила и се е запалила

Василена Василева Василена Василева

7 септември 2026, 09:57
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Н ай-малко петима души са загинали при тежък инцидент с товарен самолет на международното летище в Маями. Машината е излязла извън пистата при кацане, ударила е няколко автомобила и се е запалила, съобщава CNN.

При катастрофата са ранени още петима души. По информация на началника на пожарно-спасителната служба на окръг Маями-Дейд Рей Джадала трима от пострадалите са в критично състояние и са транспортирани до травматологичен център. Други двама са приети в местна болница.

  • Жертви и ранени

Част от загиналите са се намирали в автомобилите, ударени от самолета. Спасителните екипи са се наложило да разрязват някои от превозните средства, за да извадят хората, които са останали заклещени в тях.

Товарният Boeing 767-300 е изпълнявал полет от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями.

Причината самолетът да не успее да спре след кацането все още не е установена. Данните на Flightradar24 показват, че машината се е движила с близо 130 мили в час, или около 210 км/ч, когато е напуснала използваемата част на пистата.

Според преглед на комуникацията между екипажа и авиодиспечерите, извършен от CNN, пилотите не са обявили извънредна ситуация преди кацането.

  • Самолетът е обхванат от пламъци

На мястото са били изпратени повече от 60 спасителни екипа. При пристигането им самолетът вече е бил обхванат от пламъци, а над района се е издигал гъст черен дим.

Пилотите са били извадени от машината и са получили медицинска помощ. Към момента няма информация за състоянието им.

Властите работят по установяването и официалното потвърждаване на самоличността на петимата загинали.

  • Самолетът е бил експлоатиран от 21 Air

От Amazon изразиха съболезнования на близките на жертвите. От компанията уточниха, че самолетът е бил експлоатиран от товарния авиопревозвач 21 Air.

Компанията съобщи, че оказва пълно съдействие на Националния съвет за безопасност на транспорта, Федералната авиационна администрация и местните власти. Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

21 Air е товарна авиокомпания със седалище в Северна Каролина и оперативен център в Маями. Според авиационната анализаторска компания Cirium превозвачът експлоатира осем самолета Boeing 767 за Amazon Air.

Редактор: Василена Василева
Източник: CNN    
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