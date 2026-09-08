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Задържаха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие без документи

Задържането на 95-годишния мъж е станало на летище „Тиреш“ в Кашкайш, малко след като частният самолет на бившия шеф на Формула 1 е кацнал. След рутинна проверка на летателния апарат и неговите пътници, властите според информациите са открили пушка у Екълстоун

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 септември 2026, 15:54
Задържаха бившия шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун на летище в Португалия заради оръжие без документи
Бърни Екълстоун   
Източник: GettyImages

Б ившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун беше задържан в Португалия в понеделник, след като митническите власти установиха, че носи със себе си нерегистрирана пушка. Изданието The Guardian независимо потвърди инцидента с множество власти, участващи в случая.

Задържането на 95-годишния мъж е станало на летище „Тиреш“ в Кашкайш, малко след като частният самолет на бившия шеф на Формула 1 е кацнал. След рутинна проверка на летателния апарат и неговите пътници, властите според информациите са открили пушка у Екълстоун. Той е бил спрян за разпит от португалските служители и е заявил, че оръжието е предназначено за спортна стрелба по панички.

При стандартната процедура в такива случаи оръжието се изземва, а лицето, у което е намерено, се привлича официално като обвиняем в наказателно производство. Все още не е известен изходът от случая с Екълстоун.

В отговор на информациите, че е бил арестуван, Екълстоун заяви пред информационна агенция Press Association (PA): „Не. Полицията беше много отзивчива и направи всичко възможно да ни спести излишни процедури“.

Обяснявайки събитията, Екълстоун сподели пред PA: „Отивах да участвам в състезание по стрелба по панички в Португалия, за което научих само преди няколко дни, тъй като Фабиана (съпругата му) се запознала с някого, докато се връщала от Бразилия за Португалия. Той казал, че ще участва в такова състезание.

Така че тя ми се обади и каза: „Тук има нещо, което трябва да видиш. Защо не дойдеш и не се включиш?“ А аз казах: „Е, това не е лоша идея.“ ... Тъй като вече имам оръжия в Швейцария, които са надлежно внесени, защото там ловуваме и стреляме по панички, взех оръжието със себе си.

Минах през митницата и хората там ме познават много добре. Попитаха ме: „Имате ли нещо за деклариране?“ Казах: „Не, нищо съществено, само обичайните лични вещи“.

И така, излязох и докато вървях, един от хората с мен каза: „Полицията помоли да отидете при тях“. Отидох при полицаите и попитах: „С какво мога да ви помогна?“. А те казаха: „Бихме искали малко информация за това оръжие, което донесохте“.

Аз дори не бях разкопчал калъфа. Казах: „Е, това е пушка и причината да е тук е тази“. А те попитаха къде е синята книжка за оръжието? Аз казах: „Не знам, никога през живота си не съм чувал за синя книжка“. Те казаха: „Да, но всеки с такива оръжия трябва винаги да носи книжката, тя е като паспорт. Между другото, искам да видя и вашия паспорт“, който те взеха.

Казах, че съм купил пушката в Англия и съм я пренесъл в Швейцария по всички стандартни канали. А те попитаха: „Къде е синята книжка?“ Аз отговорих: „Току-що ви казах, че не знам за никаква синя книжка“. Имаше около четирима полицаи и те казаха: „Това, което сте направили, е опит за внос на оръжие в страната“. Аз казах: „Не съм се опитвал да правя такова нещо. Преминах през митницата и ето ме тук с вас“.

Така че цялата тази глупост продължи. Върнахме се в митницата, а полицията се беше оплакала на митничарите, и митническият служител каза: „Трябва да предадете оръжието тук, в Лисабон, и тогава ще го разгледаме там, и искате ли да го внесете? И ако е така, ще трябва да платите мито и да поискате временен внос, и ние ще се погрижим за това по този начин“. Затова казах: „Е, по-добре да направим така“.

Това не е първият път, когато Екълстоун е обект на проверка от властите заради огнестрелно оръжие при пътуване със самолет. През май 2022 г. бившият главен изпълнителен директор на Ф1 беше арестуван в Бразилия за незаконно притежание на оръжие, докато се приготвяше да се качи на частен самолет за Швейцария.

Тогава рентгеновата проверка на багажа на Екълстоун разкри недеклариран пистолет LW Seecamp калибър .32. Той призна, че притежава огнестрелното оръжие, но заяви, че не е знаел, че го носи със себе си. Тогава Екълстоун беше отведен в обект на летище „Виракопос“ в Кампинас, където плати гаранция, преди да бъде пуснат да продължи пътуването си.

Съпругата на Екълстоун, Фабиана Флоси, беше свързана с покупка на имот на около 15 мили западно от Лисабон. Сделката беше определена като най-голямата частна продажба на къща в Португалия, с цена от около 35 милиона паунда.

Екълстоун участва във Формула 1 от 50-те години на миналия век, започвайки като пилот и бизнесмен, преди да стане собственик на отбор и ключов преговарящ за телевизионните права на шампионата.

В продължение на десетилетия той беше най-влиятелната търговска и политическа фигура в спорта, играейки централна роля в осигуряването на търговски партньорства, спонсорства и споразумения със състезателни писти по целия свят.

Официалното участие на Екълстоун във Ф1 приключи през 2017 г., когато Liberty Media придоби търговските права върху шампионата. Въпреки това той остана неизбежна фигура в спорта и на него широко се приписва заслугата за превръщането на Ф1 в глобален масов феномен.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
Бърни Екълстоун Формула 1 Португалия Задържане Нерегистрирано оръжие Пушка Летище Митница Стрелба по панички Бразилия
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