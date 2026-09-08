Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

45-годишен мъж е бил намушкан по време на бирения фестивал в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 23:20 часа на 5 септември. Пострадалият потърсил полицейски служител, който охранявал събитието, и разказал, че непознат го намушкал в ръката, след което избягал.

Намушкан човек на улица в Стара Загора

Мъжът е откаран и настанен за лечение в болница в Стара Загора. Няма опасност за живота му.

Извършителят се издирва. По случая в Първо районно управление в Стара Загора е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда.