България

Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора

Пострадалият 45-годишен мъж е настанен в болница без опасност за живота; полицията издирва извършителя

Стела Христова Стела Христова

8 септември 2026, 16:00
Намушкаха мъж по време на бирения фестивал в Стара Загора
Източник: IStock

45-годишен мъж е бил намушкан по време на бирения фестивал в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 23:20 часа на 5 септември. Пострадалият потърсил полицейски служител, който охранявал събитието, и разказал, че непознат го намушкал в ръката, след което избягал.

Намушкан човек на улица в Стара Загора

Мъжът е откаран и настанен за лечение в болница в Стара Загора. Няма опасност за живота му.

Извършителят се издирва. По случая в Първо районно управление в Стара Загора е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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