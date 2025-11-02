Свят

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

Тази гора в Румъния е място, където човешкото въображение може да се развихри

2 ноември 2025, 07:10
Х оя-Бачу в Румъния е място, където човешкото въображение може да се развихри. Нощна обиколка с екскурзовод е идеалният начин да откриете неговите отвъдни чарове.

"Наричат това място Бермудският триъгълник на Трансилвания", казва водачът Мариус Лазин. "Толкова много хора са изчезнали тук, някои казват, че е портал към друго измерение." Мариус води журналиста Даниел Стейбълсна нощна разходка из Хоя-Бачиу - гората, която често е описвана като най-обитаваната в света: около 2,59 км² стара, девствена гора на покрайнините на Клуж-Напока. Мариус посещава гората три пъти седмично през последните 12 години, но дори той изглежда леко напрегнат, докато върти фенера си като прожектор по възлестите стволове на ясен и бук, които обгръща гората от всички страни, изглеждайки толкова плътни, че сякаш бележат границата на познатия свят.

Мариус насочва фенера си към няколко двойки тънки букови дървета, зловещо симетрични, с преплетени клони, формиращи арки - портали или звездни врати, бихте могли да предположите, ако притежавате особено буйно въображение, разказва Стейбълсна за The Guardian.

Гората Хоя Бачу: Бермудският триъгълник на Трансилвания

"Много хора влязоха тук и никога не излязоха. Но не се тревожете", казва Мариус, усмихвайки се.

Доклади за странни явления в гората датират от векове - Хоя-Бачиу е кръстена на местен овчар, който, според легендата, изчезнал преди много години заедно със 200 от овцете си. Но международна известност гората придобива през 1968 г., когато военен техник на име Емил Барнеа снима НЛО, което, според него, се е реело над кръгла поляна в центъра на гората. Оттогава Хоя-Бачиу привлича йоги, шамани, уфолози и изследователи на паранормалното от целия свят, любопитни да изпитат странните енергии, за които се твърди, че резонират в гората.

Това може да е едно от най-примамливите места за поклонници на паранормалното, но гората е застрашена. Западните квартали на Клуж-Напока - модерен технологичен център с над 400 000 жители, наричан "Силициевата долина на Източна Европа" - напредват, а инвеститори търсят разрешение за изсичане на дърветата и строеж на жилищни блокове. С изключение на няколко хектара с редки средиземноморски дъбове, гората не е официално защитена, но Мариус се надява, че създадената от него компания, "Проект Хоя-Бачиу", ще промени това, като насърчи властите да признаят туристическата ѝ стойност. Компанията предлага дневни и нощни разходки в гората, йога сесии, лекции за паранормалното, съкровищни игри и ескейп приключения, дори за най-смелите, нощувки на открито.

Докато клоните и падналите есенни листа пукаха под ботушите ни, Мариус разказва някои от народните легенди и предполагаемите паранормални явления. Една известна история описва петгодишно момиче, което изчезнало по време на семеен пикник и се появило пет години по-късно, без да помни какво се е случило, без да е остаряло и с дрехи без следа от мръсотия, пише Стейбълсна.

Някои хора твърдят, че чуват гласове, идващи от дърветата, или усещат ръце, които ги бутат или дърпат.

По-често се съобщава, че мобилните телефони и фотоапаратите мистериозно спират да работят при влизане в гората, а емоционалните реакции варират от пълен ужас до екстаз. Някои виждат странни обриви по кожата си, чуват гласове сред дърветата или усещат докосвания, дори когато са сигурни, че са сами.

Мариус изважда iPad от раницата си и показва на Стейбълсна НЛО снимките, които изстрелват Хоя-Бачиу на международната сцена през 60-те години. Зърнести и черно-бели, те сякаш показват летяща чиния, плаваща над дърветата. Той преминава през десетки други фотографии, заснети преди и след това, с подобни обекти, светещи сфери или призрачни силуети. Такива загадъчни снимки са част от паранормалните изследвания повече от век; не са доказателство, но е важно да се отбележи, че Барнеа не е печелил от публикуването им, напротив, загубил е работата си в армията, а комунистическото правителство не гледало благосклонно на каквото и да е свръхестествено. "Много от старите изследователи, които са проучвали гората, завършили в психиатрични клиники", казва Мариус. "Постави ли ги там комунистическият режим? Или наистина нещо се е случило с тях в гората?"

Докато много истории са непроверими, пред очите на Даниел Стейбълсна се разкриват немалко странности. Навсякъде се издигат дървета със стволове, извити във фантастични форми. Някои се разширяват в основата, а короните им изчезват в черната нощ. Други увисват като разтопени свещи или са усукани в странни спираловидни форми. Давани са различни обяснения за деформираните дървета - ураганни ветрове, високи нива на радиация в почвата, но научни изследвания не са открили убедителни доказателства.

По време на обиколката Мариус позволява на посетителите да проведат малко собствено научно изследване. Когато достигаме поляната, където Барнеа е направил известните си НЛО снимки, той ми подава EMF-метър - инструмент за лов на духове, измерващ електромагнитни полета, разказва Стейбълсна. "Влизаме в най-активната част на гората", казва той. 

Дърветата внезапно спират, докато излизаме в перфектен кръг. Единствената зеленина е късата трева под краката ни; ясно е, че не е косена и изглежда, че странната поляна е естествена, а не дело на човека, посочва още Даниел Стейбълсна.

С EMF-метъра обикалям поляната развълнуван, когато иглата започва да трепти насам-натам, само за да се окаже, че електромагнитното смущение е просто входящо текстово съобщение. Въпреки няколко часа в гората и истинското удивление от извивките на дърветата и странната поляна, не съм видял нищо, което бих нарекъл свръхестествено. Може би гората е празно платно, върху което хората проектират собствените си страхове и желания, посочва журналиста на The Guardian.

Големите мистерии на майката природа: 5 места, за които няма обяснение

Трансилвания като цяло е място, което буди въображението, където границата между факт и фолклор е размита. В румънските села все още се вярва в стригои - неживи, променящи формата си кръвопийци, които излизат от гробовете си, за да тероризират местните.

Известният вампир граф Дракула на Брам Стокър винаги се свързва с Трансилвания, а замъкът "Бран" - саксонски монолит на скалист хребет в Карпатите, около четири часа път на юг от Хоя-Бачиу, се рекламира като "Замъкът на Дракула". Въпреки че почти не прилича на мрачната разруха, описана като обиталище на Дракула, и няма доказателства, че е вдъхновил Стокър, замъкът остава основна атракция за почитателите на готиката и страховитото, особено около Хелоуин, когато се организират костюмирани партита.

Но дори митологизираната Трансилвания, буквално "мястото отвъд гората", изглежда стабилна и предвидима в сравнение с тези зловещи гори, които поради радиация, атмосфера или просто фолклор, се оказват истински център на човешката въображаема мощ. "В Хоя-Бачиу," казва Мариус, "границата между реалността и въображението е много тънка."

Източник: The Guardian    
