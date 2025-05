Зловеща усмивка: Преследвачът на Дженифър Анистън с тревожно поведение в съда

М ъж, обвинен в това, че е преследвал звездата от сериала „Приятели“ Дженифър Анистън и е разбил с автомобила си портите на нейното имение, беше изправен пред съда по обвинение в умишлен вандализъм.

48-годишният Джими Уейн Каруайл се яви в съда в Лос Анджелис в четвъртък, без риза и загърнат в одеяло. Жителят на Мисисипи не се призна за виновен и не направи никакво изявление, съобщава New York Post.

Според прокурорите, Каруайл е тормозил Анистън в продължение на две години, изпращайки ѝ гласови съобщения, имейли и послания в социалните мрежи. Те твърдят, че тази продължителна кампания на тормоз е кулминирала в умишления сблъсък с портите на нейния дом.

По време на инцидента, актрисата е била в имението си в Бел Еър, когато Каруайл с Chrysler PT Cruiser се е врязал във входната ѝ порта. Той е бил спрян от охрана, преди полицията да пристигне и да го арестува. За щастие, при шокиращата катастрофа няма пострадали.

Произшествието се е случило в понеделник следобед. Съобщава се, че автомобилът е преминал през портите при силен удар, който е нанесъл сериозни материални щети, според прокуратурата. Полицията в Лос Анджелис потвърждава, че охранител е успял да задържи нарушителя на алеята, докато органите на реда са пристигнали.

Дженифър Анистън все още не е направила официален коментар за случилото се. Съдията по делото издаде ограничителна заповед, забраняваща на Каруайл да осъществява какъвто и да е контакт с актрисата. Когато прокурорът поиска заповедта, съдията изрази съмнение дали обвиняемият изобщо разбира ситуацията. Неговият адвокат, заместник-общественият защитник Торал Малик, коментира: „Не вярвам, че спазването на дистанция от г-жа Анистън ще представлява проблем към момента.“

Въпреки това, съдебната заповед беше издадена по настояване на обвинението.

Ако бъде признат за виновен, Каруайл може да получи до три години затвор. Преди това обаче съдът ще трябва да прецени дали той е психически годен да бъде съден. Срещу него е повдигнато и утежняващо вината обвинение – за заплаха от причиняване на тежка телесна повреда.

