Зловеща находка шокира Полша: Древен скелет под сладоледаджийница

О станки от средновековен рицар бяха открити под бивша сладоледаджийница в полския град Гданск — находка, която археолозите определят като едно от най-значимите открития в страната през последните години. Под паветата на оживения исторически център лежи гроб от XIII–XIV век, белязан с внушителна надгробна плоча, изобразяваща въоръжен воин в пълно бойно снаряжение, пише ВВС.

Запазен от вековете

Разкопките, ръководени от полската археологическа компания ArcheoScan, започват още през 2023 г. в квартал Шродмиешче — историческото ядро на Гданск. Археолозите първоначално се натъкват на издялан камък с барелеф на рицар, изправен с вдигнат меч — поза, която според специалистите символизира високо обществено положение и авторитет.

Плочата е направена от готландски варовик — скъпоценен материал през Средновековието, внасян от остров Готланд в Балтийско море. С дължина около 150 см, тя е забележително добре запазена, въпреки крехкия ѝ състав и изминалите векове. Археологът и директор на ArcheoScan Силвия Куржинска подчертава, че подобна художествена детайлност е изключение в късносредновековното погребално изкуство, което обикновено се ограничава до надписи или християнски символи.

Рицарят от Гданск

