Зловеща находка в Испания: Намериха обезглавено бебе в боклука

Н овородено бебе е намерено обезглавено и разчленено в кошче за боклук в Испания. Лекарите потвърдиха, че малкото момиченце е родено живо и е било само на пет дни, когато е било убито, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Отвратителното престъпление се разследва и полицията отправи спешен апел за намиране на майката на детето.

Останките на бебето са открити в няколко найлонови торбички от шокиран работник в център за рециклиране в Мадрид. Полицията в града е започнала „Операция Натал“ в опит да „постигне справедливост“ за мъртвото бебе.

Престъплението датира от 12 декември миналата година, но тестовете вече разкриват ужасната поредица от събития. Момиченцето е родено живо и е било убито, почти сигурно с нож. Според разследването

бебето е било обезглавено, а останките му след това поставени в торби за боклук.

