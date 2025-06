Ад над Харков: Най-мощната атака от началото на войната в Украйна

Н ай-малко един човек бе убит при руски удари по Харков, съобщи тази сутрин в "Телеграм" кметът на втория по големина град в Украйна Игор Терехов, предаде Франс прес. Според информация на областната военна администрация ранените са 12.

По думите на Терехов тази нощ Харков е бил подложен на "най-мощната атака от началото на войната". Той добави, че в разстояние на кратък период са се чули "най-малко 40 експлозии".

"Според предварителните оценки на нашия Ситуационен център Харков е бил атакуван с 48 дрона "Шахед", две ракети и четири управляеми авиационни бомби", добави кметът на Харков.

Ранени са общо 12 души, сред които две деца, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов.

Преди войната населението на Харков - втория по големина град в Украйна, надхвърляше 1,4 млн. души. Градът се намира на по-малко от 50 км от границата с Русия и редовно е подлаган на нощни атаки.

