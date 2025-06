Украйна отново удари руски летища

У дарени за летища със стратегическа авиация на Руската федерация, които се използват за атаки срещу Украйна, съобщава Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от "Фокус".

"В частност, украинските военни нанесоха успешен удар по летището Енгелс в Саратовска област, където след предишната атака все още оставаше руска авиация", посочват от Генералния щаб.

Също така е ударено летището в Дягилево в област Рязан, където са базирани стратегически бомбардировачи, въздушни зареждачи и изтребители за ескорт, които се използват за осигуряване на ракетни удари по Украйна.

В Саратовска област е потвърдено попадане в най-малко три резервоара с гориво, регистрирани са десетки експлозии.

На място са възникнали пожари, които спешните служби на Русия все още не са локализирали, наблюдава се силно задимяване.

Meanwhile that oil refinery in Engels is still churning out thick smoke instead of fuel this morning.



As the @Exilenova_plus video shows, there were at least two separate strikes on the Russian plant. pic.twitter.com/M3JNJFweDs