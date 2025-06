Фемицид в Пакистан: Убиха 17-годишна инфлуенсърка, полицията с арест

П олицията в Исламабад е арестувала мъж, заподозрян в убийството на 17-годишната инфлуенсърка в социалните мрежи Сана Юсаф, предаде Al Jazeera .

Юсаф, която имаше стотици хиляди последователи в TikTok и Instagram, беше застреляна в дома си в понеделник – поредният нашумял случай на предполагаемо фемицидно престъпление (вид престъпление от омраза, най-общо определяно като „преднамерено убийство на лица от женски пол заради тяхната полова принадлежност“) в Пакистан.

Who was Sana Yousaf, Pakistani TikTok star shot dead by a gunman? https://t.co/x2IbwwPZZX