Смърт, причинена от фекалии: Брюксел не успя да спаси водите на Европа

Б алтийско море, богато на херинга, е хранило апетита на Швеция за сюрщрьоминг (на шведски: surströmming, букв. „кисела херинга“- бел.ред.) още от Средновековието. Ферментиралото ястие може да бъде приготвено както трябва единствено с херинга, уловена в леко солените води на най-младото море в света, пише Politico .

Но сега голяма част от Балтийско море буквално умира — а популацията на херингата спада рязко.

Първо бяха ударени треските. След мистериозен ръст на популацията в края на 70-те години, броят им се срина през 80-те и в момента риболовът на балтийска треска е почти напълно забранен съгласно законите на ЕС.

След това дойде ред на херингата. Днес броят ѝ е с 80 процента под нивата от 70-те години — предизвиквайки паника сред шведските рибари в страна, където тази риба е икономически и кулинарен стълб. Но значението ѝ надхвърля човешката консумация.

„Херингата е двигателят на цялата екосистема на Балтийско море, защото е изключително важна храна за птиците, тюлените, а също и хищник за по-дребни риби“, казва Йохана Фокс, директор на Балтийската програма на WWF, базирана в Стокхолм.

„Загубата на треската беше тежка. Загубата на херинга е катастрофална.“

