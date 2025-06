Най-издирваният наркобос "Фито" е заловен след година бягство

Н ай-издирваният беглец в Еквадор беше заловен. Той беше хванат повече от година след като избяга от затвор с максимална сигурност, предаде Sky News .

Хосе Адолфо Масиас, известен като "Фито", ръководеше бандата Los Choneros и бе открит в родния си град Манта след 10-часова операция.

Кадри, разпространени от еквадорската армия, показват въоръжен служител в униформа, който насочва оръжие към главата на наркотрафиканта, след като го намира скрит в малко хранилище под кухненския плот.

"Фито" има богато криминално досие, включително обвинения за убийство и участие в организирана престъпност, а през 2011 г. е осъден на 34 години затвор.

Ecuador's most-wanted fugitive found hiding under kitchen counter after a year on the run



