Наркобосът Фито избяга от затвора, обявиха извънредна ситуация в Еквадор

В Еквадор е обявено извънредно положение, след като един от най-известните шефове на наркобанди в страната е избягал от затвора.

Адолфо Масиас, известен още като Фито, е обявен за изчезнал от килията си в неделя. Това съобщи Sky News.

Еквадорската прокуратура повдигна обвинения срещу двама надзиратели в рамките на разследването на предполагаемото бягство.

Лидерът на бандата “Лос Чонерос” излежаваше 34-годишна присъда в затвора La Regional за трафик на наркотици и убийство.

The Los Choneros group has been linked to extortion, murder, and drug trafficking, and is said to control numerous prisons in Ecuador. The gang has been involved in clashes with other criminal organizations, leading to violence and numerous prison deaths.

2/2 pic.twitter.com/wv0tj6lwyj