След 2 бягства от затвора: Къде е Фито, известният еквадорски наркобарон сега

В затворническата си килия наркобаронът Адолфо „Фито“ Масиас живее като крал. Но един ден той изчезва.

(Във видеото може да научите повече за: Класация : Най-богатите наркобарони)

След бягството му от затвора в Еквадор е обявено извънредно положение и правителството се бори да си върне контрола над затворите на страната от бандите.

Президентът Даниел Нобоа обеща да изкорени насилието и да възстанови реда, но три месеца след това силите му все още не са успели да заловят 44-годишния Масиас, лидер на известната банда „Лос Чонерос“.

Фито излежаваше 34-годишна присъда за трафик на наркотици и убийство. Бягството му през януари се случва в деня, в който е трябвало да бъде преместен от затвора La Regional в затвор с максимална сигурност.

