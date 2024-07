34 години затвор: Осъдиха подбудителите на убийството на кандидат-президент в Еквадор

Д вамата подбудители на убийството миналата година на кандидата на президентските избори в Еквадор, Фернандо Вилявисенсио, бяха осъдени днес на по 34 години и осем месеца затвор, предаде Асошиейтед прес.

Тримата им съучастници получиха по 12 години затвор. Прокуратурата поиска максимални наказания за обвиняемите.

Присъдите на мъжа и жената, обвинени в подбудителство на убийството включват кръвнина от 100 000 долара за всеки член от семейството на убития политик. Останалите трима осъдени ще трябва да платят по 33 000 долара кръвнина.

Още едно политическо убийство разтърси Еквадор

Петдесет и девет годишният Вилявисенсио беше убит от въоръжени мъже на мотоциклети на 9 август миналата година, докато излизаше от предизборна среща в училище в столицата Кито. Тринайсет души бяха ранени при атаката.

Убитият политик преди това е получавал заплахи, но властите не казаха нищо за възможните мотиви за престъплението.

