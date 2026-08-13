Заради високия риск от пожари: Земеделският министър призова гражданите да бъдат внимателни и отговорни

М инистърът на земеделието и храните Пламен Абровски призова гражданите да бъдат изключително внимателни и отговорни заради високия риск от пожари в страната.

Абровски и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков извършиха съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна и терените по трасето.

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По думите на земеделския министър през последното денонощие са регистрирани 10 много големи пожара.

„Все още сме на терен“, заяви Абровски, като уточни, че продължава работата по оценката на щетите в горските територии.

Апел към шофьорите

Министърът отправи специален призив към шофьорите да не изхвърлят цигари през прозорците на автомобилите.

„Моля ви, не си хвърляйте цигарите през прозорците, защото в голямата си част всички тези пожари са възникнали от човешка грешка“, каза Абровски.

Той подчерта необходимостта от повишено внимание при всяко пребиваване сред природата, особено в условията на висок риск от пожари.

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Превантивни мерки

Още в началото на пожароопасния сезон Министерството на земеделието и храните обяви превантивни мерки за ограничаване на риска от възникване и разпространение на пожари.

Властите призовават гражданите да проявяват особена отговорност при посещения в горски и земеделски територии и да не предприемат действия, които могат да предизвикат пожар.