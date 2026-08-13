Откриха мъртъв шеф на телевизия в Северна Македония, по тялото му има наранявания

Д иректорът на телевизионната станция „Алсат-М“ (в Северна Македония), Лирим Хайредини, беше намерен мъртъв тази сутрин, с наранявания по тялото, близо до търговски център „Мавровка“ в Скопие. Мястото е обезопасено от полицията, която потвърди случая.

„Днес (13.08.2026 г.) около 09:25 ч. в Службата за обществено разузнаване Скопие е съобщено, че пред сграда на бул. „Кръсте Мисирков“ в Скопие има лице с наранявания. На място са отишли полицаи от полицейското управление Бит Пазар и е установено, че лицето е Л.Х. (38) от Скопие, който е починал от нараняванията си, а лекар от Спешната медицинска помощ е потвърдил смъртта му. Уведомен е прокурорът и се извършва оглед на местопроизшествието“, съобщиха от МВР пред Макфакс, цитирани от БГНЕС.

Пронајден загинат директорот на Алсат телевизија Лирим Хајредини



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Хайредини беше оперативен директор на националната телевизионна станция „Алсат“ повече от 16 години.

Той беше опитен мениджър в медийния сектор с експертиза в маркетинга, бизнес стратегиите и телевизионното производство. В допълнение към мениджърската си кариера, той е работил и като преводач на професионална литература, съобщава 4news.mk.