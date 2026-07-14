Огнен ад в Албания: Голям горски пожар застрашава курорта Химара, вятърът разпалва стихията

Г олям горски пожар бушува в непосредствена близост до популярния курортен град Химара в Южна Албания, съобщава държавната информационна агенция АТА.

Огънят е лумнал вчера следобед, като необичайно топлото време и силните, променливи ветрове в района са спомогнали за светкавичното разрастване на стихията на голяма площ.

Мобилизация на терен срещу огнения фронт

Ситуацията остава изключително динамична и усложнена. В битката с огъня са мобилизирани десетки служители на противопожарните служби, полицията и дирекцията за гражданска защита. На място са изпратени най-малко пет специализирани пожарни автомобила, които се опитват да ограничат разпространението на пламъците към населените места и курортните зони. Към този момент усилията на екипите за пълното овладяване на огнената стихия продължават без прекъсване.

Социалните мрежи заляти от кадри на бедствието

Бързото и агресивно напредване на огъня край Химара предизвика сериозно безпокойство както сред местните жители, така и сред туристите в района. Още от вчерашния ден в социалните мрежи започнаха масово да се разпространяват видеоклипове и снимки, показващи огромни стълбове дим и червени огнени езици, които поглъщат сухата растителност и горските масиви по хълмовете над града. Властите призовават гражданите към повишено внимание и спазване на инструкциите за безопасност.