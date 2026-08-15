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Най-големият пожар в Белгия от десетилетия: ЕС се включва в гасенето с хеликоптери и самолети

Пламъците в природния резерват „Хай Фенс“ вече са изпепелили над 1600 хектара, превръщайки огъня в най-големия, регистриран някога в страната. Брюксел изпрати летателна техника от Чехия, Швеция и Нидерландия в подкрепа на пожарникарите

15 август 2026, 16:34
Най-големият пожар в Белгия от десетилетия: ЕС се включва в гасенето с хеликоптери и самолети
Източник: БТА

Е вропейският съюз изпрати днес три хеликоптера и два противопожарни самолета да се включат в гасенето на горския пожар в източната част на Белгия, съобщи еврокомисарката по готовност, управление на кризи и равенство Хаджа Лабиб, цитирана от Ройтерс, след като страната поиска спешни подкрепления за овладяване на най-големия пожар от десетилетия.

Горският пожар в “Хай Фенс“, най-големият белгийски природен резерват, гори от вчера, а местни пожарникари, фермери и армейски части се борят с пламъците.

До ранните следобедни часове днес огънят е обхванал около 1600 хектара, съобщиха белгийските медии, позовавайки се на данни на местните власти в Лиеж.

Това прави горския пожар най-големият, който е бил регистриран някога в Белгия, след като надмина по площ пожара от 2011 г., изпепелил близо 1400 хектара, показват данни на Европейската информационна система за горски пожари.

Европейските страни, включително Белгия, преживяват тази седмица петата гореща вълна за това лято, която е причина за горещи и сухи климатични условия, създавайки предпоставки за горски пожари.

Учените потвърдиха, че причинените от човешката дейност климатични промени увеличават “пожароопасните“ метеорологични условия, които позволяват на горските пожари да се разпространяват по-бързо и да горят по-продължително.

ЕС координира разполагането на допълнителни ресурси, предоставени от европейските страни, когато някоя държава членка поиска спешна подкрепа.

Самолетите, изпратени днес в Белгия, са от Чехия, Швеция и Нидерландия, съобщи еврокомисарката Лабиб в социалната платформа Екс.

Пожарникари и фермери изпомпват вода от местните езера, за да се борят с пламъците, каза днес пред Ройтерс говорител на Валонски район.

Междувременно горският пожар, който гори край белгийската граница в Западна Германия и принуди властите да евакуират вчера хиляди хора, вече е стабилизиран, съобщиха местните власти, но посочиха, че все още не е разрешено на жителите в района да се върнат по домовете си. 

Над 2000 души бяха евакуирани вчера от селището Геи, близо до белгийската граница, след като пламъците достигнаха на около 300 метра от него.

Службите за извънредни ситуации се подготвят също така за по-силни северни ветрове в късните часове днес, съобщиха властите на окръг Дюрен в отделно изявление, като добавиха, че остава неясно какво влияние би могло да окаже това върху пожара.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
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