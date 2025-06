"Надигащ се лъв" - Нетаняху разкри: Ударът по Иран бил планиран за април

И зраелският премиер Нетаняху твърди, че след убийството на Хасан Насрала, дългогодишния лидер на „Хизбула“, Техеран е започнал да разработва ядрено оръжие, предаде Al Jazeera .

В телевизионно обръщение министър-председателят заяви, че е наредил унищожаването на иранската ядрена програма преди шест месеца и е насрочил датата на операцията за края на април.

Той посочи, че Израел „нямал друг избор“, освен да нанесе удар по Иран, дори и без подкрепата на САЩ, като добави, че Вашингтон е бил предварително уведомлен, а какво ще предприеме сега зависи от него.

Израел нарече военната си операция срещу Иран "Надигащ се лъв", черпейки вдъхновение от библейски стих, който обещава победоносно бъдеще на израилтяните.

BREAKING: PM Benjamin Netanyahu: “I set the execution date for the attack on Iran for the end of April, for various reasons it did not work out” pic.twitter.com/yI62xYsB5x