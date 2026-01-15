"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

В арктическия град Илулисат, разположен до ледников фиорд в западната част на Гренландия, рибарят Джоел Хансен казва, че е "ужасен" от перспективата Съединените щати да поемат контрола върху родината му.

"По един или друг начин", казва президентът Доналд Тръмп, "Гренландия ще стане част от САЩ", като не изключва и използването на военна сила, за да постигне тази цел.

Докато администрацията на Тръмп се аргументира, че Гренландия е географски в северноамериканския регион и е от ключово значение за сигурността на САЩ, наблюдатели отбелязват, че страната се интересува и от огромните минерални ресурси на острова.

Хансен, който е наполовина инуит и наполовина датчанин, риболовства сред огромните айсберги край Илулисат през последните 14 години и казва, че отчаяно не иска животът му да се промени.

"Ужасно ми е от мисълта да бъда американец", казва той пред Al Jazeera . "Видял съм как живеят инуитите в Аляска, колко трудно им е."

Въпреки често сложните отношения между Гренландия и Дания, която започва колонизацията на острова през 1721 г., Хансен е един от жителите, които смятат, че може би е по-добре да остане датчанин.

"Обичам Гренландия, защото когато съм на риболов, имаме свобода да работим за себе си."

Източник: Istock

Богат на ресурси

Докато Гренландия получава "самоуправление" през 1979 г., а след това по-голяма автономия чрез Закона за самоуправлението от 2009 г., тя остава част от Дания и, следователно, политически е част от Европа. Но географски се намира в региона на Северна Америка.

Поради отдалечеността и суровия климат, богатите залежи на цинк, желязо, уран и графит остават до голяма степен неизползвани. Счита се обаче, че островът притежава осмите по големина в света залежи на редкоземни елементи, търсени в глобален мащаб.

След преработка тези елементи имат магнитни и електрохимични свойства, които са жизненоважни за производството на компоненти за модерни технологии като вятърни турбини, електрически автомобили, смартфони, ракетни системи и изтребители.

Военните приложения предизвикват особено голяма загриженост за САЩ, тъй като Китай контролира около 60 процента от световните редкоземни елементи и преработва 90 процента от тях.

Самата Гренландия има само две действащи мини, но гренландците вярват, че могат да изградят собствен капацитет за преработка на минерали. "Имаме много минерали в Гренландия, така че можем да бъдем нация, ако искаме", казва Хансен. "Не се нуждаем от пари от Тръмп."

Източник: БТА/AP

"Ние сме съвсем различни"

Перспективата САЩ да нахлуят в Гренландия с цел добив на минерали е породила страх сред инуитските общности около Илулисат, които тази седмица посрещнаха изгрева след почти постоянна тъмнина по време на полярната нощ през последните два месеца.

Преди срещата между датския и гренландския министър на външните работи с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и вицепрезидента Ванс във Вашингтон в сряда, инуитът от Гренландия Карл Сандгрийн, ръководител на посетителския център "Илулисат Айсфийорд", каза: "Надявам се, че Рубио ще прояви човечност по време на тези разговори."

Той се страхува за начина на живот на инуитите. "Ние сме съвсем различни. Ние сме инуити и живеем тук от хиляди години тук. Това е бъдещето на дъщеря ми и сина ми, а не бъдеще за хора, които мислят само за ресурси."