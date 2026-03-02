България

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

2 март 2026, 09:44
Източник: БТА

Д епартаментът по икономика и туризъм на Дубай издаде официална директива, според която нито един гост не трябва да бъде изгонван от хотелите в града. Това съобщи днес в социалната мрежа "Фейсбук" Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир в Газа.

Мярката е част от националната инициатива на Обединените арабски емирства за подпомагане на пътници, блокирани поради отменени полети и затворено въздушно пространство, като страната поема разходите за настаняване, храна и помощ за презаписване на полети.

Хотелите трябва да позволят на гостите, чиито дати за напускане съвпадат с отменените полети, да удължат престоя си при същите условия като оригиналната резервация. Ако пътниците не могат да покрият допълнителните разходи, хотелите са задължени да уведомят Департамента по икономика и туризъм (DET), който се намесва и покрива разходите.

Според националното решение на General Civil Aviation Authority (GCAA), ОАЕ поема всички разходи за настаняване, храна, напитки и помощ при презаписване на полети за всички засегнати туристи и транзитни пътници. До момента над 20 000 души са подпомогнати и настанени в хотели с пълно обслужване. В Абу Даби разходите се покриват директно от Департамента по култура и туризъм (DCT), а в Дубай - чрез DET.

Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир в Газа, съветва всички с блокирани близки или приятели в Дубай и Абу Даби да се свържат директно с хотела или с авиокомпанията (#Etihad, #Emirates), като отбелязва, че официалните канали са ключови и не трябва да се разпространяват слухове.

ОАЕ блокирани пътници Дубай Абу Даби хотели отменени полети затворено въздушно пространство настаняване покриване на разходи помощ за пътници
