Германия и Франция пращат войници в Гренландия

Франция ще открие и консулство в Гренландия

14 януари 2026, 22:41
Германия и Франция пращат войници в Гренландия
Източник: AP/БТА

Г ермания ще изпрати утре първа група свои войници в Гренландия, съобщи правителствен говорител в Берлин, след като преди това подобна мярка обявиха и Швеция и Дания, на фона на исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп Вашингтон да поеме контрола над острова.

В Гренландия предстои да бъде изпратена първа разузнавателна група, състояща се от над десетина германски военни, посочи пред "Ройтерс" официалният представител.

Франция пък ще открие консулство в Гренландия на 6 февруари, обяви външният министър Жан-Ноел Баро. Той определи стъпката като "политически сигнал".

А френските въоръжени сили обявиха, че техни войници ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, заедно с Дания и Швеция.

През последните седмици Тръмп многократно заяви, че стратегически разположеният и богат на природни залежи остров е от жизнена важност за сигурността на САЩ и че Вашингтон не трябва да допусне Китай и Русия да окупират Гренландия.

По думите на републиканеца всички опции са на масата, що се отнася до осигуряването на тази територия за страната му. Риториката на американския президент доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европа.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев, Асен Георгиев    
