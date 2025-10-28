6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

М инистърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция). Сградите са били необитаеми.

Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Силно земетресение удари Турция

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място. Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Утрешният ден е обявен за неучебен в целия окръг Балъкесир.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън. Част от тях продължават да бъдат на открито. Засега няма вълна от подадени сигнали на тел. 112.

След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.