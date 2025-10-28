Свят

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

Малко след труса, в интервал от няколко минути, са регистрирани над 40 вторични с различна сила

28 октомври 2025, 06:47
Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск
Силно земетресение удари Турция

Силно земетресение удари Турция
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж
Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Китайският външен министър призова за край на търговските войни
10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон
Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

М инистърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция). Сградите са били необитаеми.

Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Силно земетресение удари Турция

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място. Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Утрешният ден е обявен за неучебен в целия окръг Балъкесир.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън. Част от тях продължават да бъдат на открито. Засега няма вълна от подадени сигнали на тел. 112.

След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали    
турция земетресение
Последвайте ни
Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

Силни ветрове връхлитат България: Бъдете внимателни във вторник

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

6,1 по Рихтер удари Турция: Няма данни за жертви, три сгради са рухнали

България и

България и "Райнметал" подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Зеленски: Основната цел на Русия е Покровск

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 9 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 11 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 9 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 12 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

На извънредно заседание: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

България Преди 26 минути

Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Технологии Преди 52 минути

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

ChatGPT, Copilot & сие: можем ли да им се доверим

Технологии Преди 57 минути

Проучването e установило, че в почти половината от всички отговори има по един много сериозен проблем

<p>Учен от Харвард&nbsp;шокира с твърдение: Междузвезден обект може да е извънземен кораб</p>

Учен от Харвард: 3I/ATLAS е извънземен апарат, който извършва контролирана маневра

Любопитно Преди 58 минути

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

От езическо светилище до християнски храм: Историята на Цари Мали град

Любопитно Преди 59 минути

Цари Мали град в 22 факта, които до някъде представят беглата картина на това какво е крепостта и каква история разказва тя

,

Рекордно търсене на автомобили преди еврото

България Преди 59 минути

За автомобил втора ръка клиенти дават между 10 000 и 15 000 лева

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Американски бомбардировачи B-1B край Венецуела

Свят Преди 7 часа

Бомбардировачите са излетели от база в Северна Дакота и са летели успоредно на брега

БСП поиска отмяна на плоския данък

БСП поиска отмяна на плоския данък

България Преди 10 часа

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Свят Преди 11 часа

Започнало е разглеждането на оферти от потенциални купувачи

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Любопитно Преди 11 часа

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Въздушна тревога в цяла Украйна, излетя МиГ-31К

Свят Преди 12 часа

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха това в Телеграм

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Свят Преди 12 часа

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет

България Преди 13 часа

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Свят Преди 13 часа

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

В Беларус подготвят децата за война?

В Беларус подготвят децата за война?

Свят Преди 13 часа

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 октомври, вторник

Edna.bg

Карфиол със сметана

Edna.bg

Григор Димитров излиза отново на корта

Gong.bg

SESAME Купа на България се завръща с вълнуващи битки

Gong.bg

Защо Тръмп постигна пробив в Газа, но нe успява с Путин за Украйна

Nova.bg

Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването

Nova.bg