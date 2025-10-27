Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

З еметресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Балъкесир в Турция.

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Балъкесир се намира в региона южно от Истанбул и Мраморно море и източно от Чанаккале.

Трусът е станал в 22:48 часа (21:48 българско време), съобщи турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Епицентърът е бил на дълбочина 5,99 километра, близо до село Съндъргъ, като земетресението е усетено в Истанбул, Измир и няколко околни провинции.

Трусът е усетен и в Южна България, включително в Пловдив и Бургас, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Епицентърът е на 320 км от Свиленград, на 360 км от Бургас, на 370 км от Хасково, и на 560 км от София.

Последвали са 26 вторични труса с магнитуд до 4,2 на дълбочина от 5,1 км до 23,88 км, предаде "Хабер".

Земетресение разлюля Западна Турция

Екипи за спешна помощ са изпратени в региона. Няма данни за жертви.

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че са се срутили три неизползвани сгради и един магазин. Сградите са били повредени от предишния силен трус в района през август.

AFAD отправи предупреждения към гражданите след земетресението: "Не влизайте в повредените сгради в зоната след земетресението. Не се се приближавайте до рискови сгради. Поддържайте комуникация чрез услуга за текстови съобщения (SMS) и интернет-базиран софтуер за съобщения. Следете предупрежденията на официалните власти."

"Пожелавам скорошно оздравяване на нашите граждани, засегнати от земетресението в Съндъргъ, област Балъкесир и усетено в околните провинции. Нашите компетентни звена, особено нашият AFAD, усърдно извършват инспекции и контрол на място. Ние също така следим процеса отблизо. Нека моят Господ защити страната и нацията ни от всякакви бедствия", заяви във Фейсбук турският президент Реджеп Ердоган.