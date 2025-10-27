Свят

Силно земетресение удари Турция

Земетресението е усетено в Южна България, включително в Пловдив и Бургас

27 октомври 2025, 22:16
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.

Тръмп няма да се кандидатира за вицепрезидент през 2028 г.
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж
Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Китайският външен министър призова за край на търговските войни
10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон
Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще
Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента
Тръмп пристигна в Япония

Тръмп пристигна в Япония

З еметресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси Балъкесир в Турция.

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Балъкесир се намира в региона южно от Истанбул и Мраморно море и източно от Чанаккале.

Трусът е станал в 22:48 часа (21:48 българско време), съобщи турската служба за управление на бедствията и извънредните ситуации (AFAD).

Епицентърът е бил на дълбочина 5,99 километра, близо до село Съндъргъ, като земетресението е усетено в Истанбул, Измир и няколко околни провинции.

Трусът е усетен и в Южна България, включително в Пловдив и Бургас, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Епицентърът е на 320 км от Свиленград, на 360 км от Бургас, на 370 км от Хасково, и на 560 км от София.

Последвали са 26 вторични труса с магнитуд до 4,2 на дълбочина от 5,1 км до 23,88 км, предаде "Хабер".

Земетресение разлюля Западна Турция

Екипи за спешна помощ са изпратени в региона. Няма данни за жертви.

Турският министър на вътрешните работи Али Йерликая съобщи, че са се срутили три неизползвани сгради и един магазин. Сградите са били повредени от предишния силен трус в района през август.

AFAD отправи предупреждения към гражданите след земетресението: "Не влизайте в повредените сгради в зоната след земетресението. Не се се приближавайте до рискови сгради. Поддържайте комуникация чрез услуга за текстови съобщения (SMS) и интернет-базиран софтуер за съобщения. Следете предупрежденията на официалните власти."

"Пожелавам скорошно оздравяване на нашите граждани, засегнати от земетресението в Съндъргъ, област Балъкесир и усетено в околните провинции. Нашите компетентни звена, особено нашият AFAD, усърдно извършват инспекции и контрол на място. Ние също така следим процеса отблизо. Нека моят Господ защити страната и нацията ни от всякакви бедствия", заяви във Фейсбук турският президент Реджеп Ердоган.

 

Източник: HABER, БАН, БГНЕС    
Земетресение Балъкесир Турция
Последвайте ни
Силно земетресение удари Турция

Силно земетресение удари Турция

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

„Лукойл“ обяви продажба на международните си активи

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 1 ден
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 1 ден
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 1 ден
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 1 ден

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БСП поиска отмяна на плоския данък

БСП поиска отмяна на плоския данък

България Преди 2 часа

Те предлагат 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Елегантност, женственост, стил – небесносинята визия на кралица Рания, която всички обсъждат

Любопитно Преди 4 часа

Кралицата на Йордания Рания откри втората редовна сесия на Хашемитския парламент със стил

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Хвърлен предмет по GloRilla разгневи Джейми Фокс на партито му (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Инцидентът се случи в петък по време на SKVLK Fest – ежегодно частно Хелоуин парти, организирано от 57-годишния актьор и неговата 17-годишна дъщеря Анелис

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Путин: Всичко със Северна Корея върви по план

Свят Преди 5 часа

Путин прие Чхве в Кремъл, където ѝ предаде своите най-добри пожелания към Ким Чен-ун

Остри критики по време на Тристранния съвет

Остри критики по време на Тристранния съвет

България Преди 5 часа

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Български ученици спечелиха четири медала по астрофизика

Свят Преди 5 часа

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал.

В Беларус подготвят децата за война?

В Беларус подготвят децата за война?

Свят Преди 6 часа

Децата в Беларус прекарват повече от половината време в училище с теми като война, смърт, саможертва

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Любопитно Преди 6 часа

В първото си интервю пред българска медия – "Телеграфно подкастът", той разказва за рекордната акция, довела до приза

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 6 часа

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им,

Новият флагман е за истинските приключенци

Новият флагман е за истинските приключенци

Технологии Преди 6 часа

Върховият смарт часовник на Huawei е готов за всякакви предизвикателства

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България и „Райнметал“ подписват за близо 1 млрд. лв.

България Преди 6 часа

Инвестицията е сред най-значимите през последните години

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Зловещата истинска история зад филма на ужасите „Монахинята“

Любопитно Преди 6 часа

Ето реалната история зад филма и ролята на известните изследователи Ед и Лорейн Уорън

<p>ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС</p>

Европейската комисия не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС

Свят Преди 7 часа

Европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни

Три случая на СПИН в Монтанско

Три случая на СПИН в Монтанско

България Преди 7 часа

При изследванията за ХИВ, сифилис, хепатит Б и хепатит С са отчетени 26 реактивни резултата

10 навика на изключително успешните хора

10 навика на изключително успешните хора

Любопитно Преди 7 часа

Разкриваме ключовите ежедневни практики, които водят до успех и личностно развитие

Турция върна в България обвинен за убийство

Турция върна в България обвинен за убийство

Теми в развитие Преди 7 часа

Турските власти са експулсирали 10 бегълци

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Какво е емоционална интелигентност: Разговор с психотерапевта Елеонора Гачева

Edna.bg

Сломиха я: Нели Фуртадо се оттегля от музикалната сцена заради „боди шейминг“ атаки

Edna.bg

Григор след голямото завръщане: Не беше лесно, но съм благодарен, че съм обратно на корта

Gong.bg

Руи Мота: Нямам обяснение, всеки иска главата на някого след подобна загуба

Gong.bg

Силно земетресение разлюля Турция, усетено е и у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Автобус с работници надвисна над дере след удар с тир край Симеоновград

Nova.bg