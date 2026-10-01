Всички погледи са към тях: 4 зодии ще приковат вниманието през октомври

Ч етири зодиакални знака са в центъра на вниманието на всички през октомври 2026 г. Слънцето навлезе в Везни на 22 септември, а когато Венера стане ретроградна на 3 октомври, вече няма да има как да се скриете от светлината на прожекторите.

„Върху вас ще има повече погледи и хората ще бъдат много по-открити в интереса си“, казва астрологът Елинор. Все пак тя предупреждава: „Проницателността е от ключово значение през този период“.

Покажете се пред света, но не пускайте всекиго в своя вътрешен кръг. Вие решавате кой заслужава вашето време и енергия.

Вижте кои зодии ще властват под прожекторите през октомври в нашата галерия.