България

Разбиха клетка на „Кръв и чест“ в Пловдив, 18 са арестувани

Сред арестуваните има лица, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 август 2026, 09:22
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П ри операцията на ДАНС и полицията в Пловдив са открити предмети, които предполагат идеологии, забранени от закона. Задържани са 18 лица, които принадлежат към международната организация „Кръв и чест“.

Разследването е в активна фаза. Сред тях няма малолетни. Има само един непълнолетен, който е на 17 години. Сред арестуваните има лица, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм. Това съобщи шефът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

По думите му сред задържаните е единият от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани, а също и брат му и баща му. Някои от арестуваните са криминално проявени. Всички са задържани за 24 часа. Според комисаря всички живеят в Пловдив, но не всички са от този град. Сред тях има хора с различни професии и интереси, не става дума за безработни. 

По информация на NOVA адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на собственика на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска. По думите на полицая задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка. Окръжна прокуратура - Пловдив ръководи разследването по случая. 

На 15 август при съвместна операция на полицията и ДАНС в Пловдив бяха задържани 16 души, за които по информация на NOVA се проверяват връзки с групата, свързана с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Сред задържаните има малолетни и непълнолетни. При акцията беше разбито място, използвано за събирания на групата, където са открити нацистки символи и фашистки знаци.

Операцията е част от действията на службите срещу неонацистки групи и фашистки организации

Акцията последва разследването на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. За престъплението бяха задържани три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Съдът остави и петимата в ареста, а последвалото обжалване на мерките на двете момичета не доведе до освобождаването им.

Според данните, представени в съда, Кузев е бил подложен на продължил повече от час брутален побой и издевателства. Тийнейджърите разказали, че го горили с цигари, обръснали веждите му и направили опит да го душат. Отнели му и около 30 евро, които впоследствие използвали, за да си купят храна. Част от насилието е било заснето и разпространено в социалните мрежи. Разследването установи, че 17-годишно момиче от Стара Загора се представило за 15-годишно и уговорило среща с Кузев. Останалите обвиняеми са трима младежи от Пловдив и един от село Строево, като двама от петимата не посещават училище.

Според разследващите тийнейджърите подражавали на групи, представящи се като „ловци на педофили“, и възприемали Кузев като такъв. Това обаче не променя характера на последвалото насилие, при което на мъжа били нанесени изключително тежки травми – разкъсвания на белия и черния дроб и бъбреците, както и тежка черепно-мозъчна травма.

Въпреки състоянието си 37-годишният мъж успял сам да слезе от Младежкия хълм. По-късно бил намерен в безпомощно състояние в подножието и откаран в болница, където няколко часа след нападението починал. Разследването на убийството и последвалата операция срещу групи, за които се проверяват неонацистки и фашистки прояви, продължават.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
Пловдив Кръв и чест Неонацисти Полицейска операция Убийство на Младежкия хълм ДАНС Арести Георги Кузев Насилие Тийнейджъри
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