Гаф в НАТО: Кубинките на американските морски пехотници се разпаднаха в норвежкия студ

С амо няколко дни в мразовития норвежки студ бяха достатъчни за американските морски пехотници, участващи в ученията на НАТО Cold Response 2026, за да разберат, че имат сериозен проблем. Чисто новите им специализирани кубинки за екстремен студ започнаха буквално да се разпадат по време на походите - подметките се разлепяха, петите се счупваха, а замръзналата вода навлизаше директно при краката им, съобщава Newsweek.

Проблемът, разкрит в разследване на списание Newsweek, засегна войници от Втория морски експедиционен корпус от лагера „Лежен“, Северна Каролина, и създаде сериозни главоболия за американското командване зад граница.

Норвегия се притекна на помощ

За да се справят с кризата и да се предпазят от измръзвания в суровия арктически климат, командирите на терен спешно поискаха подкрепа от домакините. Норвежките въоръжени сили съдействаха на американците да закупят местни кубинки M77 (произведени от норвежката фирма Alfa), както и да купят обувки от цивилни магазини в района с американски средства.

🇺🇸🇳🇴 ‼️ US Marines faced widespread footwear defects during the NATO "Cold Response 2026" exercise in Norway



The new boots fell apart within days in Arctic conditions: holes in the leather, soles detaching, and freezing water seeping inside. Out of 4,423 pairs, defects were… pic.twitter.com/E15v02oHDP — dana (@dana916) September 18, 2026

Паралелно се наложи извънредно пренасочване на логистични доставки, за да бъдат изпратени допълнителни партиди обувки от САЩ.

Алaрмиращи проверки и стотици дефектни чифта

Последвалите вътрешни проверки и инспекции в складовете на US Marine Corps разкриха системни проблеми с качеството. Обект на скандала станаха кубинките за екстремен студ (Intense Cold Weather Boots), произведени от американската компания Belleville Boot Co. - най-старият и най-голям доставчик на военни обувки в САЩ, работещ с армията още от Първата световна война.

Инспекциите на хиляди чифтове в базата „Лежен“ показаха:

При първата проверка през април дефектните двойки са били близо 7%.

При втората проверка през юли процентът на брак скочи до близо 20% при индустриална норма за отрасъла от едва 2-3%.

Последващи дефекти бяха открити и в базите в Хавай и Окинова (Япония).

Производителят Belleville обяви, че работи съвместно с Корпуса на морската пехота за замяна на дефектните партиди едно към едно.

Политика срещу качество: Протекционизмът в САЩ под въпрос

Скандалът в Норвегия избухва в изключително чувствителен за Вашингтон момент. В САЩ действа законът Berry Amendment, според който Пентагонът е длъжен да купува военно оборудване и дрехи само от американски производители, за да стимулира местната икономика. В Конгреса дори се предлагаше още по-строг закон (BOOTS Act), който да забрани на войниците да носят каквито и да е чуждестранни марки кубинки, дори и купени със собствени средства (като популярните модели, произвеждани в Камбоджа).

Критиците и военни експерти обаче алармират, че американските фабрики в момента нямат нито капацитета, нито контрола на качеството, за да задоволят нуждите на армията. Според вътрешни доклади американското военно производство може да осигури максимум 525 000 чифта годишно, докато в мирно време нуждите на американската армия са над 4,2 милиона чифта на година, а при евентуален по-голям военен конфликт търсенето ще скочи драстично.

„Това, че нещо е произведено в САЩ, вече не гарантира качество. Местните производители просто не издържат на темпото и изискванията“, признава представител на Пентагона.