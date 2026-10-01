Земеделският министър: Държавата ще работи за нови пазари и по-голяма консумация на българско вино

Д ържавата трябва да помогне на лозарския сектор да се окрупни и да стане по-конкурентоспособен. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на земеделието Пламен Абровски по повод проблемите на производителите при реализацията на реколтата.

„Целта ни е да успеем да помогнем на сектора да се окрупни, защото в момента пристига вино в България и не можем да затворим границата, както и да помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за винзаводите“, коментира той.

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По думите му Министерството на земеделието ще работи и за повишаване на културата на консумация на българско вино.

Нови пазари и по-силен сектор

Според Абровски през последните 15 години не са предприемани достатъчно последователни мерки за решаване на проблемите в сектора.

„Лозарите са оставени на самотек, като единственото нещо, което е правено, е при проблем да се извадят и дадат някакви пари“, заяви министърът.

По думите му, ако не бъдат решени въпросите с окрупняването на сектора, насърчаването на потреблението на българско вино и намирането на нови пазари, проблемите ще се повтарят всяка година.

Министърът призова представителите на сектора на среща в Министерството на земеделието. Той увери, че държавата ще направи възможното в рамките на бюджета и действащото законодателство.

Под въпрос са 200 млн. евро

Абровски посочи, че в момента основен приоритет за ведомството е запазването на средствата, които се очаква да бъдат загубени по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

По думите му става въпрос за около 200 млн. евро.

Министърът коментира и възможността за подпомагане на износа към трети страни. Той обясни, че такава мярка ще бъде въведена, след като бъдат усвоени европейските средства, за да не се натоварва допълнително Държавен фонд „Земеделие“ с проекти.

Пламен Абровски участва в откриването на учебната година в Аграрния университет в Пловдив.