Наводнения, свлачища, прекъсвания на тока и затворени училища: Мощна буря връхлетя Крит

С ериозна е ситуацията в редица райони на остров Крит заради мощната вълна от лошо време, която започна в сряда вечерта. Поройните дъждове предизвикаха наводнения, свлачища, щети по пътната инфраструктура и прекъсвания на електрозахранването, а в няколко района бяха затворени училищата.

Особено тежко е положението в планинския район Милопотамос, където са засегнати Зониана, Ливадия и Аксо.

Heavy rain and thunderstorms have turned roads into torrents, causing landslides and power cuts, while authorities and civil protection are on high alert. #EuropeNews https://t.co/IQ2KfLASBg — euronews (@euronews) October 1, 2026

Падна мост, кола с двама души се озова в реката

В Ливадия силните води са повредили и частично са разрушили моста Дискури. Автомобил с двама души е паднал в коритото на реката, след като част от съоръжението е поддало.

Двамата пътници са пострадали и са откарани в Университетската обща болница на Ираклион. По първоначални данни животът им не е в опасност.

Наводнени домове и разрушени пътища

В Зониана водата е нахлула в жилища, наводнени са пътища, а по пътните платна са се натрупали отломки и наноси. Екипи на община Милопотамос и област Крит работят с техника за възстановяване на достъпа и отстраняване на щетите.

Извършва се изпомпване на вода от мазета и други подземни помещения. Подобни дейности има и в Аксо, където са отчетени щети, а по пътя Аксо-Аногия има затруднения.

Заради интензивните валежи са регистрирани и прекъсвания на електрозахранването в Зониана, Аногия и Аксо. В Зониана има сигнали и за паднали електрически стълбове. Операторът на електроразпределителната мрежа HEDNO е уведомен и се очаква ремонтните екипи да започнат възстановителни дейности.

Предупреждение по 112

Заради опасните условия гражданите са получили предупреждение чрез системата 112 да избягват пътуванията към Зониана, Ливадия и планинския район Милопотамос.

Властите призовават хората да не преминават през наводнени пътища и да бъдат особено внимателни в райони със свлачища, падащи скали и повредена пътна инфраструктура.

Гръцката полиция също е въвела временни ограничения на движението по няколко пътни участъка заради интензивните метеорологични явления.

Severe weather hits Crete, two injured in bridge collapse dlvr.​it/TVkCkf pic.twitter.com/Me1jO2tDS4 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 1, 2026

Наводнения и в Ираклион

Сериозни валежи са засегнали и части от Ираклион. На места има наводнения, а пожарната служба получава сигнали за изпомпване на вода.

Проблеми с електрозахранването са регистрирани в района на Агиос Йоанис Хостос и Цаликаки.

Силни валежи са паднали и на платото Ласити. Според данните на meteo.gr в Цермиадо до четвъртък сутринта са отчетени 174 милиметра дъжд от началото на тежките метеорологични условия.

В Сития, и по-специално в района Палекастро, големи количества вода са се натрупали на паркинг, като част от автомобилите са останали потопени. Междувременно потокът Калеропотамос в района Агатия е придошъл значително.

Училищата останаха затворени

Заради тежките метеорологични условия учебните занятия са преустановени в няколко района на острова.

В община Милопотамос не работят началните и средните училища, както и детските градини и яслите. В регионалната единица Ласити също е взето решение училищата да останат затворени за деня.

Учебните заведения не работят и в общините Сития и Ласити, а подобни превантивни мерки са предприети в части от Ханя, Ретимно и община Миноа Педиада.

Властите посочват, че целта е да се ограничи движението на ученици, учители и друг персонал по време на опасните метеорологични условия.