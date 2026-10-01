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YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1

1 октомври 2026, 13:14
YouTube Premium вече е част от богатото портфолио с дигитални услуги на А1
Източник: А1

А1 допълва разнообразното си портфолио от дигитални услуги с YouTube Premium, който вече е част от избираеми услуги Select. Така клиентите на телекома получават възможност да добавят към своя план най-голямата и популярна световна платформа за видео и музикално съдържание и да се възползват от повече удобства при гледане и слушане в ежедневието.

Абонатите с актуални мобилни или фиксирани планове на А1 и свободна позиция Select могат да активират индивидуален абонамент за YouTube Premium на специална цена от 2,99 евро на месец вместо стандартните 6,64 евро. Промопериодът е 6, 12 или 24 месеца според тарифния план, а услугата се управлява лесно и удобно през Моят А1.

„Очакването на клиентите е да получават не просто свързаност, а цялостно дигитално изживяване. Именно в тази посока развиваме услуги Select – като отворено и богато портфолио, което събира водещи световни платформи и дава свобода на всеки потребител да избере съдържанието и услугите, които имат най-голяма стойност за него. Добавянето на YouTube Premium е важна следваща стъпка в тази стратегия и още един пример как чрез партньорства с глобални технологични компании можем да предлагаме повече съдържание, по-богат избор и по-добри условия за клиентите на А1“, коментира Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1.

С YouTube Premium потребителите могат да гледат видео без рекламни прекъсвания на различни устройства – от смартфон и лаптоп до Smart TV и игрова конзола, и да слушат музика, подкасти, интервюта и друго съдържание във фонов режим или при заключен екран. Абонаментът носи допълнително удобство и за семействата, тъй като предимствата му се пренасят и в YouTube Kids, където съдържанието се гледа без платени рекламни прекъсвания. Видеата могат да се изтеглят предварително за офлайн гледане, а Smart Downloads автоматично запазва препоръчано съдържание при свързване с Wi-Fi.

Освен това потребителите получават и пълен достъп до YouTube Music Premium с каталог от над 100 милиона песни – една от най-богатите библиотеки с музикално съдържание в света. Услугата позволява слушане без реклами, офлайн и във фонов режим, както и лесно преминаване между аудио версията на дадена песен и нейния видеоклип.

Сред допълнителните възможности са 1080p Premium за по-ясна и детайлна картина, създаване на опашка от видеа на мобилно устройство, продължаване на започнато съдържание между различни устройства и Jump Ahead – AI функция, която помага на потребителите по-бързо да достигнат до най-релевантните моменти във видеото.

С YouTube Premium А1 допълва богатия избор от услуги Select, чрез които клиентите могат да персонализират своя план според интересите и ежедневните си нужди. Те могат да избират от платформи за дигитално развлечение като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO, FilmBox+ и 7Arts, спортно съдържание с MAX Sport Plus, музикалната платформа Deezer, приложението за аудиокниги Storytel, услугата за екосъобразна градска мобилност SPARK, професионална помощ при повреди у дома с „Моят майстор“, абонаменти за издания като „Дневник“ и „Капитал“, както и много други. Потребителите могат да добавят една или няколко Select услуги към своя план и да ги управляват гъвкаво, включително да ги заменят веднъж на всеки 30 дни през приложението Моят А1.

Източник: А1    
А1 YouTube Premium Select услуги Дигитални услуги Стрийминг Видео без реклами YouTube Music
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