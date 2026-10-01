Масово отравяне на сватба в Азербайджан: Над 90 души влязоха в болница

М асово хранително отравяне превърна сватбено тържество в кошмар за десетки семейства в Азербайджан. Броят на хоспитализираните след празненството достигна 91 души, съобщават от местните здравни власти, пише APA News Agency.

Сигналът за инцидента е получен около 20:50 ч. снощи, когато първата вълна от пострадали е приета в Централната районна болница в град Кюрдамир със симптоми на тежко отравяне. Първоначално медицинска помощ са потърсили около 50 души, но в рамките на броени часове броят им почти се е удвоил.

Състоянието на засегнатите е било оценено от средно до тежко. На всички пациенти е оказана своевременна и необходима медицинска грижа. От здравното ведомство (TABIB) съобщават, че хората, чието състояние бързо се е стабилизирало, вече са изписани за домашно и амбулаторно лечение.

Агенцията за безопасност на храните на Азербайджан (AQTA) е започнала незабавна проверка и разследване в сватбения комплекс „Гюнеш“, където се е състояло тържеството. Взети са проби от сервираната храна и напитки, за да се установи конкретният източник на заразата.

От институцията уведомяват, че след приключване на лабораторните анализи и експертизите пълната информация по случая ще бъде оповестена публично.