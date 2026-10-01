Само четири държави в ЕС са с по-ниска безработица от България

България остава сред страните с най-ниска безработица в Европейския съюз. През август равнището у нас е 3,5% за трети пореден месец, показват сезонно коригираните данни на Евростат.

По-ниска безработица има само в Чехия - 3,2%, както и в Малта, Полша и Словения - по 3,4%.

За сравнение, средното равнище за целия Европейски съюз е 6,1%, а в еврозоната - 6,4%.

България остава далеч под средното за ЕС

Безработицата в еврозоната се задържа на 6,4% за седми пореден месец, докато в ЕС остава на ниво от 6,1%.

На годишна база обаче има леко покачване. През август миналата година безработицата е била 6,3% в еврозоната и 6% в ЕС, което означава увеличение с по 0,1 процентни пункта.

Евростат: Безработицата в България продължава да е сред най-ниските в ЕС

На този фон равнището в България остава почти наполовина по-ниско от средното за еврозоната.

13,6 млн. души в ЕС са без работа

Според оценката на Евростат през август 13,6 млн. души в Европейския съюз са безработни. От тях около 11,36 млн. души са в държавите от еврозоната.

На месечна база броят на безработните се увеличава с 12 000 души в ЕС и с 26 000 души в еврозоната.

Спрямо същия период на миналата година увеличението е по-осезаемо - с 348 000 души в ЕС и с 267 000 души в еврозоната.

Къде безработицата е най-висока

Разликите между отделните държави остават значителни. Най-високо равнище на безработица през август е отчетено във Финландия - 10,3%, следвана от Испания - 10%.

България е сред страните с най-малко свободни работни места в ЕС

В Швеция безработицата е 8,7%, а във Франция - 8,2%.

Така разликата между България и страната с най-висока безработица в ЕС достига близо 7 процентни пункта, докато българският показател остава стабилен за трети пореден месец.